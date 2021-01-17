تونس.. تجدد احتجاجات ليلية عنيفة وحرق مركز أمن فى سوسة

جدة - نرمين السيد - تجددت الاحتجاجات الليلية فى أكثر من مدينة تونسية، ليلة أمس السبت/ الأحد، تخللتها أعمال عنف وتخريب ومواجهات بين الشرطة والمحتجين، فى خرق لحظر التجول الذى تفرضه الحكومة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وبحسب التقارير المحلية، تركزت الاحتجاجات فى مدينة سليانة ومناطق أخرى، من بينها العاصمة تونس، ما يشير إلى تزايد الاحتقان الاجتماعى إزاء الوضع الاقتصادى والسياسى للبلاد.

فيما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التى نشرها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى، عمليات تخريب وسطو استهدفت بعض المراكز التجارية الكبرى، ومحاولات لحرق مراكز أمنية بمنطقة سوق الأحد من محافظة سوسة، ومواجهات عنيفة بين الشبان المحتجين وقوات الشرطة ضواحى العاصمة تونس وفى محافظتى القصرين وبنزرت.

وفى سوسة، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين اغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات وأحرقوا مركزًا للأمن، كما خرج المحتجون مجددًا فى أحياء بمدينة سليانة. وقطعوا بعض الطرق، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة قبل أن يتم تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وبالقرب من العاصمة تونس، شهدت عدة أحياء شعبية مثل حى التضامن وحى الانطلاقة وسيدى حسين والملاسين، أعمال شغب ومواجهات بين مجموعات شبابية وقوات الشرطة.

واشتعلت الاحتجاجات التونسية على خلفية اعتداء رجل شرطة على راع بسبب دخول أغنامه مقر الولاية، وانتشر فيديو يوثق الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر توسل الراعى للشرطى.