وفاة السفير الروسي في الإمارات

توفي السفير الروسي لدى الإمارات سيرغي كوزنيتسوف، اليوم الأحد، في موسكو عن عمز ناهز 68 عاماً.

وأعلنت السفارة الروسية في أبوظبي، اليوم، في بيان لها، أن السفير سيرغي كوزنيتسوف توفي دون توضيح مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.

ونشرت سفارة روسيا في الإمارات تغريدة أعربت فيها عن أسفها للوفاة المفاجئة للسفير.

وسيرجي كوزنيتسوف دبلوماسي مخضرم، عمل نحو 36 عاماً في الحقل الدبلوماسي بدأها من ليبيا.

ويتحدث كوزنيتسوف اللغة العربية وهو أيضا محاضر قدم الكثير من المحاضرات وشارك في العديد من الفعاليات خلال فترة عمله بالإمارات.‎

وقدم سيرجي كوزنيتسوف أوراق اعتماده سفيرا لبلاده في الإمارات في شهر يوليو من العام 2019. ‎