نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة الأنباء العراقية: ضبط صواريخ مع منصات إطلاقها في كركوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية، بضبط صواريخ مع منصات إطلاقها في كركوك.

وفي وقت سابق، اعتقلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، 3 إرهابيين من "الخلايا النائمة في محافظة كركوك، 250 كيلومتراً شمال بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن وكالة الاستخبارات العراقية، أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بالاشتراك في عدة عمليات إرهابية من خلال نصب سيطرات في أطراف قضاء الحويجة لاستهداف القوات الأمنية، واشتراك أحدهم في ما يسمى معركة الفتح المبين في الهجوم على مدينة كركوك بدايةفي 2015.