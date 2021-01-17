طريقة شحن جواهر فري فاير free fire والحصول على آلاف الجواهر بشكل يومي

طريقة شحن جواهر فري فاير free fire تعتبر لعبة فري فاير من الألعاب القتالية التي اشتهرت في الآونة الأخيرة، وتقوم هذه اللعبة على فكرة البقاء على قيد الحياة قبل انتهاء الوقت المحدد وأيضاً محاولة القضاء على كل المنافسين داخل اللعبة، وهذه اللعبة متوفرة على متجر جوجل ومتجر أبل أيضاً، كما أنه يمكن تحميلها على أجهزة الكمبيوتر بطريقة سهلة.

لعبة فري فاير تشبه في خصائصها لعبة بابجي موبايل، ويسعى الكثير من مستخدمين لعبة فري لشحن جواهر اللعبة من أجل الحصول على المميزات التي تمنحها هذه الجواهر داخل اللعبة، ويوجد الكثير من الطرق المختلفة لشحن هذه الجواهر، لذلك سنقدم لحضراتكم في هذا المقال طريقة مضمونة لشحن جواهر لعبة فري فاير والحصول عليها مباشرةً، وهذه الطريقة هي:

أولاً يقوم مستخدم اللعبة بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي لشحن هذه الجواهر، ومن المواقع التي تقدم خدمة شحن الجواهر بطريقة سهلة، هو موقعShob2game فهذا الموقع يقدم هذه الخدمة بطريقة مضمونة.

يقوم مستخدم اللعبة في هذه الخطوة بتحديد دولته، ثم يقوم بإدخال رمز الأي دي الخاص به داخل اللعبة، وإجراء اختبار الأمني.

بعد ذلك يقوم مستخدم اللعبة بتحديد طريقة الدفع المناسبة له، ثم يقوم بالضغط على جزء غارينا، وتحديد الطريقة المراد الدفع بها، ثم يقوم مستخدم اللعبة بتحديد عدد الجواهر المراد الحصول عليها، ثم يقوم مستخدم اللعبة بالضغط على خاصية تأكيد لكي يتم إكمال جميع الخطوات السابقة.

أولاً يقوم مستخدم اللعبة بفتح متجر جوجل الموجود على الهاتف المحمول الخاص به، وإذا كان التسجيل يتم لأول مرة فيجب أن يقوم المستخدم بخطوة تأسيس حساب جديد، ثم إكمال خطوات التسجيل.

بعد ذلك سيقوم الموقع بطلب إدخال مجموعة من البيانات الضرورية، ثم يقوم المستخدم بدعوة أصدقائه إلى التسجيل في هذا الموقع أيضاً، وهذه الخطوة مهمة من أجل تجميع النقاط.

بعد ذلك يقوم مستخدم اللعبة بتجميع أكبر عدد ممكن من النقاط من هذا الموقع فقط من أجل الحصول على أكبر عدد من الجواهر بعد تحويل هذه النقاط.

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