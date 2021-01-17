مواصفات وأسعار موبايل سامسونج جلاكسي اس 21

مواصفات و اسعار هاتف سامسونج جلاكسي اس 21 والذي من المقرر له أن ينطلق خلال ساعات قليلة من الان وذلك وفقا لما أعلنت عنه شركة سامسونج عبر صفحتها الرسمية الالكترونية، وتعد شركة سامسونج والتي تقع في كوريا الجنوبية هي أحد أهم الشركات المتخصصة في صناعة الأجهزة الالكترونية والتكنولوجية

والتي تمكنت منذ انطلاقها من جذب انتباه كافة المستخدمين لامكانيات الأجهزة الخاصة بها كذلك لأسعارها التي تناسب كافة الفئات وتأتي شركة سامسونج للإلكترونيات مباشرة بعد شركة نوكيا والتي تعد البديل الأفضل لجميع المستخدمين، وللتعرف على مواصفات هاتف سامسونج الجديد جلاكسي اس 21 تابع القراءة.

سعر هاتف سامسونج جلاكسي اس 21

وفقا لما تم الإعلان عنه من شركة سامسونج أن قائمة الهواتف النقالة التي سوف يتم اتاحتها في الأسواق خلال الفترة المقبلة هي سامسونج جلاكسي اس 21 والذي يتوفر يسعر 850 يورو، وهاتف سامسونج جلاكسي اس 21 بلس ويتوفر بسعر 1050 يورو، وموبايل جلاكسي اس 21 الترا ويتوفر بسعر 1400 يورو، كما تطلق الشركة سماعات الاير بودز برو والتي تتوفر بسعر 200 دولار، وكذلك تطلق أجهزة التعقب جلاكسي سمارت تاغ إلا أنه لم يتم الإعلان عن سعرها حتى الآن.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي اس 21

أما عن مواصفات موبايل سامسونج جلاكسي اس 21 والذي تطلقه شركة سامسونج قريبا حيث اعتمدت الشركة إطلاقه بعدد من الألوان المتنوعة حتى تناسب كافة الاذواق وسيكون عرض الهاتف كما في تصميم هواتف جلاكسي اس 20 وجلاكسي نوت 20، وتستخدم معالج جديد وسريع اكسيونز 2100، وتم إضافة شرائح من نوع سنابدراغون 888 والتي تعد الأسرع من نوعها على مستوى العالم.

ويبلغ حجم شاشة الهاتف 6.2 بوصة من نوع ديناميت أموليد 2 اكس ويتمتع بكاميرا خلفية ثلاثية مزودة بمستشعر، بينما يتمتع موبايل جلاكسي اس 21 الترا بكاميرا خلفية رباعية مزودة كذلك بمستشعر عالي الدقة.