الأحوال المدنية توضح السماح بتسمية الابنة أمها، قد أوضحت وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة السعودية تسجيل أسماء المواليد الجدد حول أمر تسجيل الابنة على اسم الأم أو تسجيل الابن على نفس الأب، وأكدت الأحوال المدنية أنه مسموح فقط للأم أن تسمي ابنتها على اسمها وبالتالي يسمح بتسمية الأم نفس اسم الابنة، وبالتالي لا يتم السماح بتسمية الابن باسم الآب.

الأحوال المدنية توضح السماح بتسمية الابنة أمها

أما بالنسبة لضوابط تسجيل الأسماء أكدت أنه يمكن تسجيل الابن عندما يبدأ ال من أهم الأسماء المعروفة عند العرب قديما في المجتمع مثل البراء والجوهرة والعنود، وبالتالي يتم السماح بتسجيل هذا الاسم دون وجود أي ألقاب مثل السيد وغيرها من هذه الأسماء وبالتالي لا يتم الموافقة على هذه العبارات الإضافية مثل المعروف أو ما شبه ذلك

وبالتالي لا يتم الموافقة على الأسماء المركبة مثل محمد صالح أو محمد مصطفى، ويمنع أن يتم تسجيل جميع الأسماء التي تكون مخالفة للشريعة الإسلامية مثل اسم عبد الرسول وعبد النبي، أكدت الأحوال المدنية أنه يمكن تسمية الإناث اسم ملاك بسبب وجود بعض الفتاوى الشرعية تؤكد تحريم هذا الاسم.

صلاحية بطاقة الأحوال المدنية

أوضح وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة السعودية مدة الصلاحية المحدد الهوية الوطنية لجميع المواطنين وذلك يتوقف على حسب الفئات مثال، هذا أن الفئات العمرية التي تبدأ من 15 إلى 30 عام تكون الهوية الوطنية سارية حتى خمس سنوات، وأما فترة 31 الى 50 عام تكون الصلاحية عشر سنوات أما للفترة 51 عام تكون الصلاحية الوطنيه 20 عام.

حيث أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه يمكن للمواطن والمواطنة السعودية أن تقوم بتجديد الهوية الوطنية قبل أن تنتهي ب 180 وبالتالي لا تحتاج وقتها الى كتابة وبيانات الاستثمار ويتم احتساب غرامة مالية تصل الى 100 ريال من تاريخ انتهاء الهويه عند عدم تجديدها في الموعد الرسمي.