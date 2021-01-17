التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 1442 للتعليم عن بعد،تعتبر منصة مدرستي التعليمية هي إحدى الطرق البديلة التي قامت باستخدامها المملكة السعودية لاستكمال مرحلة التعليم عن بعد والمحافظة على صحة جميع الطلاب بعد انتشار هذا الوباء وقامت بإنشاء العديد من القنوات التعليمية والمنصات التي تساعد الطلاب على استكمال المرحلة الدراسية

وبالتالي يقوم كل طالب وطالبة داخل المملكة السعودية بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي لحدود الدروس اليومية في الأوقات المحددة والمطلوب، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي عن خطوات التسجيل في منصة مدرسة التعليمية عبر الانترنت.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

يمكن لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أو المعلم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر الانترنت من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية عبر الإنترنت بعد ذلك يقوم الطالب أو المعلم أولى الأمر بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي بعد ذلك يقوم بإضافة اسم المستخدم الذي تم تسجيله قبل ذلك في نظام نور الإلكتروني التعليمي، بعد ذلك يبدأ بكتابة كلمة المرور ويضيف رمز التحقق وسوف يجد أمامه في الصورة بعد ذلك يقوم بالضغط على كلمة تسجيل.

منصة مدرستي 1442

منصة مدرستي تحتوي على العديد من الأدوات التعليمية التي تناسب جميع الطلاب في المراحل التعليمية وتحتوي على العديد من الفصول الدراسية حتى يتمكن الطالب من استكمال ومراجعة الدروس والاختبارات الإلكترونية المقررة على الطالب

وتسهل إمكانية المناقشة بين المعلم والطالب مع وجود العديد من المصادر التعليمية المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود العديد من الفيديو الفيديوهات المرئية والكرتون ويوجد بعض المصادر التعليمية الهامة التي تساعد على تعلم اللغة الإنجليزية والعديد من البرامج الهامة.