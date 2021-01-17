خطوات التقديم في برنامج الصفوة 2021 قامت شركات الاتصالات موبايلي بالإعلان عن وجود العديد من الوظائف الشاغرة من خلال برنامج الصفوة في المملكة السعودية وأعلنت بشكل رسمي ميعاد فتح باب إمكانية التقديم للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الوظائف، ويتم استقبال جميع الطلبات من حديثي التخرج وذلك حتى يقوموا بالعمل في فروع الشركة المختلفة في عاصمة المملكة السعودية الرياض، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي على خطوات التسجيل والتقديم في البرنامج وشروط التقديم بشكل تفصيلي.

خطوات التقديم في برنامج الصفوة

يمكنكم تقديم طلب الالتحاق ببرنامج الصفوة من خلال الموقع الرسمي لشركة موبايلي عبر الإنترنت بالمملكة السعودية حيث يتم التقديم يوم الأربعاء 13 يناير 2021 وسوف ينتهي موعد التقديم يوم الإثنين 1 فبراير 2021 و من ضمن التخصصات المطلوبة هندسة الحاسب ونظم معلومات وكذلك علوم الحاسب وإدارة الأعمال والإدارة المالية وهندسة برمجيات الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وهندسة صناعية و هندسة كهربائية.

شروط التقديم في برنامج صفوة

من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على شروط التقديم في برنامج صفوة كالاتي:

أولا يجب أن يكون هذا الشخص المتقدم سعودي الجنسية ويكون حديثي التخرج واجب إن يكون لديه خبرة على الأقل لمدة عام واحد، ويجب إلا يتعدى عن هذا الشخص الذي حصل على البكالوريوس عن 26 عام أما الحاصل على حملة الماجستير لا يتعدى عامة عن 30 عام، ويجب أن يتخطى المقابلة الشخصية ويكون النجاح بمعدل جيد جداً

برنامج الصفوة من شركة موبايلي

يتميز هذا البرنامج أنه يساعد على تطوير الشباب السعودي وخريجي الجامعات وأصحاب الكفاءات ويساعد الشباب على التأهيل في رأس العمل وتوفير التذاكر الثانوية والحوافز، بالإضافة إلى وجود العديد من الدورات المتخصصة وتوفير الفرصة للتطوير المهني مع إمكانية التدريب مع أفضل الشركات المعروفة حول العالم كله.