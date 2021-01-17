منزل كامل في إنجلترا.. والسعر "بتكلفة دفعة"

في وقت تتفاوت فيه أسعار المنازل في دول عدة بالقارة الأوروبية، ويتجاوز الكثير منها حدود المعقول، والقدرات المادية للشباب، فإن واحدا من أرخص البيوت والمنازل المعروضة للبيع في بريطانيا عرض للبيع مقابل 30 ألف جنيه إسترليني، أي حوالي 40 ألف دولار.

وهذا السعر قد يحقق حلم كثيرين ممن يرغبون في امتلاك بيت، إذ إن سعر العقار يعادل عُشر متوسط المنازل المعروضة للبيع حاليا في سوق العقارات.

ويقع العقار، في شيلتون بمقاطعة دورهام، شمال شرقي إنجلترا، وهو مُدرج في موقع "زوبلا" بسعر يبلغ 29,950 جنيها استرلينيا، أو ما يعادل 40,697 دولارا على وجه التحديد، بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وهذا السعر للبيت يعتبر أقل من دفعة أولى لشقة في لندن، يبدو أنها فرصة تستحق العناء.

ومع ذلك، فإن هذا العقار ليس الأرخص في الموقع، إذ يوجد منزل آخر في ميدلسبورو معروض للبيع مقابل 25000 جنيه إسترليني (34000 دولار).

وفي الوقع، فقد عمدت "زوبلا" إلى حصر ورصد أرخص المنازل على موقعها، ولكن ما الذي يمكن أن يحصل عليه المرء مقابل هذا المنزل بهذا السعر؟

في الواقع، يتألف المنزل من غرفتي نوم ومطبخ وحمام وغرفة معيشة، ويحتوي على تدفئة مركزية ونوافذ بزجاج مزدوج وساحة مغلقة.

ولكن من المحتمل أن يحتاج أي شخص يشتري البيت إلى القيام ببعض أعمال التجديد، حيث تبدو الديكورات الداخلية قديمة نسبيا، مع ورق حائط بني في المطبخ ولمسات من اللون الوردي في بلاط الحمام.

وقال توم باركر، من موقع زوبلا "إذا كنت تبحث عن منزل بإمكانات، ولكن تحتاج إلى حقا أن تجعله منزلا خاصا بك، فإن هذا العقار في شيلتون قد يحقق ذلك، مع موقع رائع بالقرب من المنتزه المحلي والمدرسة وحديقة خاصة مغلقة.. إنه هو خيار رائع".