مباراة تشهد موقفا غريبا.. كورونا يحرم لاعبا من إكمال اللقاء

شهدت مباراة كرة قدم في دوري الدرجة الثانية بالبرازيل حادثة غريبة، حيث اضطر نادي "أفاي" لاستبدال أحد لاعبيه خلال استراحة الشوطين، بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي إن موفدا من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أخبره "في الملعب" بأن نتيجة الفحص الذي خضع له لاعب وسطه فالديفيا للكشف عن "كوفيد-19" قبل اللقاء، جاءت "إيجابية"، مما اضطره الى استبداله خلال استراحة الشوطين.

وأضاف النادي بأن اللاعب "لا يعاني من أي عوارض ويحاول النادي الآن تدبير عزله وعودته" الى فلوريانوبوليس، عاصمة ولاية سانتا كاتارينا جنوبي البلاد، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وخضع ابن الـ26 عاما لفحص قبل 72 ساعة من اللقاء ضد "سي إس أي" على ملعب "الملك بيليه" في ماسييو (شرق البرازيل)، وجاءت نتيجته سلبية، ثم خضع صباح السبت لفحص ثان تحضيرا للمباراة المقررة الثلاثاء ضد جوفنتود في فلوريانوبوليس، وجاءت النتيجة إيجابية هذه المرة.

وأفاد رئيس "أفاي" فرانسيسكو جوزيه باتيستوتي، أنه يقيّم احتمالية المطالبة بإلغاء نتيجة اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، لأنه يعتبر أن هناك "تدخلا خارجيا"، بسبب الكشف عن نتيجة الفحص في منتصف المباراة.

وزعم لموقع "غلوبو ايسبورتي" الرياضي بأن مسؤولا في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يملك المختبر الذي أجرى فحص يوم السبت، وأنه، من خلال الكشف عن النتائج بين الشوطين، كان يسعى للوصول إلى نتيجة رياضية تناسب ناديه، مضيفا "إنه أمر غريب جدا".

وشهدت البرازيل، التي سجلت 209 آلاف حالة وفاة مما جعلها ثاني أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، زيادة في الإصابات والوفيات منذ نوفمبر، وقد تفاقم الوضع خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.