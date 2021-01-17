أمريكا تتخطى 395 ألف وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة إلى 23 مليونًا و724 ألفًا و585 إصابة مؤكدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الوباء إلى 395 ألفًا و385 حالة، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.





ووفقاً للإحصاء الصادر اليوم الأحد بالتوقيت العالمى، ارتفعت حصيلة الوفيات والإصابات فى أمريكا بعد تسجيل 220 ألفا و998 حالة إصابة جديدة، و3 آلاف و761 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى". وبحسب جونز هوبكنز، مازالت ولاية نيويورك هى الأكثر تسجيلاً للوفيات، بواقع 40 ألفا و806 حالات، وتأتى خلفها كل من كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيوجيرسى على الترتيب. بينما تتصدر كاليفورنيا حصيلة الإصابات داخل الولايات المتحدة، حيث سجلت مليونى و938 ألفا و931 حالة، تليها تكساس وفلوريدا ونيويورك وإلينوى.

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