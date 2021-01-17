الهند: 181 وفاة أكثر من 15 ألف إصابة يومية بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الاتحادية فى الهند، اليوم الأحد، تسجيل 15.144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات فى البلد الآسيوى إلى 10 ملايين و557 ألفًا و985 حالة مؤكدة.





وحسبما نقلت صحيفة "هندوستان تايمز"، أكدت الصحة الهندية تسجيل 181 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة وفيات الوباء فى الهند إلى 152 ألفاً و274 حالة وفاة.

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