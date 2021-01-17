أستراليا : نحقق فى وفاة 29 شخصًا بعد تلقيهم لقاح فايزر فى النرويج

جدة - نرمين السيد - تعكف السلطات الأسترالية، حاليًا، على دراسة مخاوف السلطات النرويجية إزاء سلامة لقاح "فايزر ـ بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد وفاة عدد من كبار السن والضعفاء بعد تلقيهم اللقاح، حسبما أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد.





وكشفت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أمس السبت، عن تسجيل 29 وفاة بين أشخاص فوق سن الخامسة والسبعين ممن تلقوا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. وأشارت التقارير إلى أن وزير الصحة الأسترالى جريج هانت، يسعى للحصول على معلومات إضافية من السلطات الصحية النرويجية بشأن تلك الحالات. كما كلفت وزيرة الخارجية ماريس بين، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بطلب المشورة مباشرة من الحكومة النرويجية، قائلة: "عند توافر معلومات إضافية، سنشاركها مع الشعب الأسترالى". وأضافت: "لا يوجد أى تغيير فى الأطر الزمنية التى حددناها فى هذه المرحلة، لكن الهيئة التنظيمية للشؤون الطبية لها كامل الصلاحيات لاتخاذ قرارات مستقلة".

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