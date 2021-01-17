عصابة أشرار.. اعتقال 10 أشخاص للاتجار بالأسلحة فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وجهت السلطات القضائية فى فرنسا اتهامات إلى 5 أشخاص، أمس السبت، للاشتباه بتورطهم فى عملية واسعة للاتجار بالأسلحة فى البلاد، والتى تورط فيها عسكريون، ما يرفع إجمالى عدد المشتبه بهم فى القضية إلى 10 أشخاص، حسبما أعلن مصدر قضائى، اليوم الأحد.





وبحسب "فرانس برس"، قال المصدر القضائى، إن 3 أشخاص من المتهمين تبلغ أعمارهم 29 و30 و52 عاماً، لافتًا إلى أنهم خضعوا جميعًا للتوقيف الاحترازى.

كما يمثل جندى، 31 عامًا، كان يعمل فى قاعدة بشرق فرنسا، وجندى سابق، 44 عامًا، أمام قاضى الحريات والتوقيف خلال الأيام المقبلة بعدما طلبا مهلة لإعداد الدفاع عنهما.

ويتهم القضاء الفرنسى 10 أشخاص بتهمة "اقتناء وحيازة ونقل أسلحة من الفئتين ألف وباء (أسلحة حربية ومسدسات)" و"الانتماء إلى عصابة أشرار".

فيما مثل 5 متهمين أمام القضاء، يوم الجمعة، بينهم عسكرى يعمل فى وزارة الدفاع، ويبلغ من العمر 31 عاما، وآخر فى السابعة والخمسين من العمر. وقد وضعوا فى الحبس الاحتياطى.

وأشار المصدر القضائى إلى أنه تم اعتقال المتهمين العشرة، يوم الثلاثاء، فى منطقة باريس وشرق وجنوب فرنسا، للاشتباه بأنهم قاموا بتزويد مهربى المخدرات وأنصار لليمين المتطرف بأسلحة.

وقالت ممثلة النيابة العامة الفرنسية، إنه "ملف واسع يتعلق بمخزون استثنائى من الأسلحة والذخائر التى تم ضبطها"، مضيفة أن "هذه الترسانة كان يتم إعادة تفعيلها وتسليحها ثم بيعها فى السوق السوداء لمن يدفع ثمنًا أكبر".