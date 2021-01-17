صحة مكة تكشف حقيقة توفير مقر لمنح لقاح كورونا

كشف المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، حقيقة ما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول استضافة جامعة أم القرى، بمقر النادي الاجتماعي الخاص بها؛ لتقديم لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" لأهالي مكة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال إنه جارٍ العمل على توفير مقرٍ لمنح لقاح كورونا بمكة المكرمة، وفقًا للخطة المعدة من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع الصحة.

وأهاب العتيبي بالمواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، مؤكدا أن الصحة ستعلن عن مركز اللقاحات عبر قنواتها الرسمية.

وفي سياق منفصل، كانت وزارة الصحة السعودية أكدت في وقت سابق أنه لا يوجد حتى الآن، دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرُّع بالدم، مشيرة إلى أنّه لا مانع من أخذ مرضى حساسية الطعام والأكزيما للتطعيم.

وذكر حساب وزارة الصحة 937 التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على عدة استفسارات بهذا الشأن، أنّه «لا توجد أدلة علمية حتى الآن، تفيد بأن اللقاحات من النوع (mRNA) تمنع التبرع بالدم بعد أخذها، ومن ضمنها لقاح فايروس كورونا (فايزر)؛ كونه لا يحتوي على أجزاء حية من اللقاح».