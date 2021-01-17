هجوم مسلح على نقطة عسكرية تركية شمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بقيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على نقطة عسكرية تركية في قرية باتبو بريف حلب الغربي، شمال سوريا.

وأشار المرصد السوري إلى أن الهجوم المسلح أسفر عن إصابة جندي تركي برتبة رقيب.

وفي 3 يناير الجاري، كان المرصد السوري قد رصد انفجارا بالقرب من مدينة معرة مصرين، نتيجة قذائف "آربيجي" أطلقها مجهولون على عربة تركية أثناء مرورها على مفرق قرية كفريا شمالي مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، في حين طوقت القوى الأمنية التابعة للفصائل والقوات التركية الموقع.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش التركي، أمس السبت، شن غارات جوية على قرية في مدينة منبج شمال سوريا.

وأفادت وكالة "ستيب الإخبارية" السورية، بأن الجيش التركي استهدف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية، في محيط قرية اليالنلي شمال غرب منبج بريف حلب الشمالي.

فيما ذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش التركي يقصف ريف منبج بالأسلحة الثقيلة، دون الكشف عن سقوط قتلى.

وتواصل تركيا قصف مناطق مأهولة بالسكان في شمال سوريا، بحجة مطاردة المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.