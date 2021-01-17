طريقة دخول الطلاب إلى منصة مدرستي التحديث الجديد الفصل الدراسي الثاني 1442، بعد الإعلان رسمياً عن آلية التعليم في الفصل الدراسي الثاني واستمرار التعليم عن بُعد بالاعتماد على منصة مدرستي التعليمية وتطبيق تيمز، تم تطبيق عدد من الخدمات الجديدة والمزايا ضمن تحديثات منصة مدرستي للفصل الدراسي الثاني 1442، تسعى من خلالها وزارة التعليم إلى الوصول بالمُتعلم سواء الطالب المدرسي أو الجامعي أو التقني إلى درجة التميز وكذلك المدرسة والإدارة، ورسالتها دائما هي تقديم تعليم متميز في بيئة عمل آمنة، مما يُحفز الطالب على الوصول لأعلى الدرجات وحثه على الإبداع بالإضافة إلى تنمية المهارات لدى كل طالب وطالبة.

منصة مدرستي التحديث الجديد الفصل الدراسي الثاني 1442

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في المملكة تباينت الآراء بين الطلاب حول استمرار آلية التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، حيث يرى البعض أن ذلك أكثر أماناً وحفاظا على صحة الطلاب خاصة في الظروف الحالية، ويرى البعض الآخر ضرورة تفعيل الحضور المدرسي والجامعي للطلبة والطالبات ولو بنسبة بسيطة، وتضمنت تحديثات منصة مدرستي للفصل الدراسي الثاني 1442 إضافة مصادر تعليمية جديدة ومتنوعة بحيث تكون متاحة لكل الطلاب، بالاضافة إلى عدد من المزايا الجديدة مثل معرفة الفترات المتاحة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين، والاستعلام عن توزيع درجات الاختبارات وأعمال السنة، كما تم إضافة خدمات جديدة للمعلمين مثل إمكانية إعداد الجداول الدراسية وجدولة الدروس وغيرها من الخدمات.

طريقة دخول الطلاب إلى منصة مدرستي

يتم الدخول على موقع توكلنا من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك وإذا قمت بالتسجيل مُسبقا يمكنك الدخول بكل سهولة عبر إدخال رقم الهوية الخاص بك وكلمة المرور والضغط على ( التالي )، ويتم إدخال رمز التحقق المُرسل على جوالك المُسجل لدى أبشر، وبعد الدخول على موقع توكلنا يتم الضغط على ( بيانات منصة مدرستي ) وسيتم ظهور بيانات الأبناء جميعا، ويتم الضغط على ( إرسال كلمة المرور لكل إبن على حدا )، وسيتم إرسال رسالة إلى جوالك تحتوي على رقم سري مؤقت ورابط للدخول إلى منصة مدرستي، قم بعد ذلك باتباع الخطوات التالية:

يتم نسخ الرابط والدخول فيه على متصفح جوجل وبعد الدخول على منصة مدرستي يتم إختيار الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب. عليك إدخال اسم المُستخدم وهو اسم الابن المتواجد في توكلنا عليك نسخه ولصقه مكان اسم المُستخدم، ثم إدخال الرقم السري المُرسل في رسالة إلى جوالك والضغط على ( دخول ). بشكل إلزامي سوف يكون عليك تغيير كلمة المرور وبعد تأكيد الرقم السري يتم الضغط على ( تسجيل الدخول ). عليك بعد ذلك تأكيد رقم الجوال وتأكيد البريد الإلكتروني عبر الضغط على ( تعيين رقم الجوال )، يتم إختيار الدولة وإدخال رقم الجوال ثم إدخال رقم التحقق المُرسل. تتكرر نفس الخطوة السابقة بالنسبة للبريد الإلكتروني ويتم إدخال رقم التحقق المُرسل عليه. وبهذه الطريقة قد تم تثبيت اسم المُستخدم برقم جوال وبريد إلكتروني، وبذلك يكون قد تم تسجل الدخول في منصة مدرستي وستظهر عدة خيارات من ضمنها تغيير الصورة وتعديل البيانات.

إنشاء حساب على موقع توكلنا

في حالة إذا لم يسبق لك تسجيل الدخول من قبل في موقع توكلنا، فسيكون عليك إنشاء حساب جديد للدخول إلى بيانات منصة مدرستي، وحتى تتمكن من متابعة تحديثات منصة مدرستي للفصل الدراسي الثاني 1442، فسيكون عليك اتباع الخطوات التالية: