أطعمة ومشروبات مفيدة للقلب .. أبرزهم الشاي والقهوة “احمى نفسك من تصلب الشرايين”

أطعمة ومشروبات مفيدة للقلب يجب أن يعرفها كل شخص لكى يحمى نفسه من الإصابة بتصلب الشرايين التى أصبحت من أخطر أمراض العصروتحدث نتيجة السمنة المفرطة أو التغذية غير الصحية وتناول الوجبات التى تزدو الكوليسترول في الدم، فتؤثر على ضخ القلب للكرات الدموية وتعمل على تصلب الشرايين والإصابة بالجلطات والأزمات القلبية، لذلك لابد من معرفة مجموعة من الأطعمة والمشروبات المفيدة للقلب لتناولها على مدار اليوم. أطعمة ومشروبات مفيدة للقلب أطعمة ومشروبات مفيدة للقلب أفاد أطباء التغذية بأن هناك أطمعة مفيدة للقلب وصحة الإنسان بشكل عام لعل أبرزها التالي: الرمان: يحتوى على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، كمادة الـبوليفينول.

البنجر: تحتوى على النترات وتتحول إلى أكسيد النيتريك تحسن ضغط الدم.

الطماطم: تحتوى على مادة الليكوبين التى تقلل الكوليسترول وتمنع تجمع الصفائح الدموية.

الشوفان: بداخله يحتوي ألياف الغذائية

المكسرات: تقلل نسبة الكوليسترول بالدم.

البرتقال: غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ويحمي القلب من الاضطرابات.

التوت يحتوى على مضادات الأكسدة وتقوي جذور القلب.

الخضروات الورقية: أهمها “الفجل، السبانخ، الكرنب، الخس، البقدونس”، لأنها تحتوى كالليوتين والكالسيوم والماغنسيوم، وتحمى القلب.

الشيكولاتة الداكنة: تضم مضادات الأكسدة، تقلل فرص الإصابة بالنوبات القلبية.

زيت الزيتون: غنى بمضادات الأكسدة والدهون غير المشبعة، ومفيدة للقلب.

الأسماك: كالسالمون والتونة، لأنه يحتوى على أحماض أوميجا 3.

القرفة: تناول ملعقة صغيرة يوميًا يساعد على انخفاض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية. مشروبات مفيدة للقلب مشروبات مفيدة للقلب أجمع الأطباء على أنه هناك مجموعة مشروبات مفيدة للقلب وتحمى من تصلب الشرايين التى أصبحت منتشرة هذه الأيام ولاتفرق بين سن معين، ولعل أبرز المشروبات المفيدة للقلب على النحو التالي: الماء: تزيد نسبة الدم في الجسم وتنشط الدورة الدموية. عصير الفواكه: لإمداد الجسم بالفيتامينات اللازمة والتى يحتاجها للحفاظ على صحته. القهوة والشاي: أثبتت الدراسات أنهم لهم فوائد عديدة في الحماية من أمراض القلب، لاسيما الشاي الأخضر لاعتباره مضادات للأكسدة بمعدل كوب يوميًا وينصح بعدم الأكثار منهم. الحليب: لتقوية الجسم وإمداده بالكالسيوم بشرط أن يكون منزوع الدسم لحماية الأوعية الدموية. الوسوم

أطعمة ومشروبات مفيدة للقلب يجب أن يعرفها كل شخص لكى يحمى نفسه من الإصابة بتصلب الشرايين التى أصبحت من أخطر أمراض العصروتحدث نتيجة السمنة المفرطة أو التغذية غير الصحية وتناول الوجبات التى تزدو الكوليسترول في الدم، فتؤثر على ضخ القلب للكرات الدموية وتعمل على تصلب الشرايين والإصابة بالجلطات والأزمات القلبية، لذلك لابد من معرفة مجموعة من الأطعمة والمشروبات المفيدة للقلب لتناولها على مدار اليوم. أطعمة ومشروبات مفيدة للقلب أطعمة ومشروبات مفيدة للقلب أفاد أطباء التغذية بأن هناك أطمعة مفيدة للقلب وصحة الإنسان بشكل عام لعل أبرزها التالي: الرمان: يحتوى على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، كمادة الـبوليفينول.

البنجر: تحتوى على النترات وتتحول إلى أكسيد النيتريك تحسن ضغط الدم.

الطماطم: تحتوى على مادة الليكوبين التى تقلل الكوليسترول وتمنع تجمع الصفائح الدموية.

الشوفان: بداخله يحتوي ألياف الغذائية

المكسرات: تقلل نسبة الكوليسترول بالدم.

البرتقال: غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ويحمي القلب من الاضطرابات.

التوت يحتوى على مضادات الأكسدة وتقوي جذور القلب.

الخضروات الورقية: أهمها “الفجل، السبانخ، الكرنب، الخس، البقدونس”، لأنها تحتوى كالليوتين والكالسيوم والماغنسيوم، وتحمى القلب.

الشيكولاتة الداكنة: تضم مضادات الأكسدة، تقلل فرص الإصابة بالنوبات القلبية.

زيت الزيتون: غنى بمضادات الأكسدة والدهون غير المشبعة، ومفيدة للقلب.

الأسماك: كالسالمون والتونة، لأنه يحتوى على أحماض أوميجا 3.

القرفة: تناول ملعقة صغيرة يوميًا يساعد على انخفاض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية. مشروبات مفيدة للقلب مشروبات مفيدة للقلب أجمع الأطباء على أنه هناك مجموعة مشروبات مفيدة للقلب وتحمى من تصلب الشرايين التى أصبحت منتشرة هذه الأيام ولاتفرق بين سن معين، ولعل أبرز المشروبات المفيدة للقلب على النحو التالي: الماء: تزيد نسبة الدم في الجسم وتنشط الدورة الدموية. عصير الفواكه: لإمداد الجسم بالفيتامينات اللازمة والتى يحتاجها للحفاظ على صحته. القهوة والشاي: أثبتت الدراسات أنهم لهم فوائد عديدة في الحماية من أمراض القلب، لاسيما الشاي الأخضر لاعتباره مضادات للأكسدة بمعدل كوب يوميًا وينصح بعدم الأكثار منهم. الحليب: لتقوية الجسم وإمداده بالكالسيوم بشرط أن يكون منزوع الدسم لحماية الأوعية الدموية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أطعمة ومشروبات مفيدة للقلب .. أبرزهم الشاي والقهوة “احمى نفسك من تصلب الشرايين” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.