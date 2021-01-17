"شاومي" الصينية تحضر مفاجأة.. والتركيز على "المفصل"

يشهد ميدان الهواتف القابلة للطي تنافسا محموما بين الشركات التي تسعى جاهدة للتميّز في هذا المجال الذي يتوقع أن يقتنص حصة سوقية هامة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتسعى "شاومي" الصينية إلى حجز موطئ قدم لها في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث أظهرت صور مسربة، عمل الشركة على هاتف من هذه الفئة، شبيه بهاتف "سامسونغ" من الطراز "فولد".

وحسبما ذكر موقع "جي إس إم أرينا"، المتخصص بالأخبار التقنية، فإن هاتف "شاومي" سيعتمد واجهة "إم آي يو أي 12"، التي تضم العديد من الميزات والتحسينات الجديدة، بما فيها تعزيز الخصوصية وسهولة نقل البيانات.

كذلك من المتوقع أن يوفر الهاتف سعة تخزين داخلية تبلغ 256 غيغابايت، إلى جانب كاميرا "سيلفي".

ورغم الغموض الذي يلّف جهاز "شاومي"، إلا أن تقارير تحدثت عن تركيز الشركة على عنصر المفصل، الذي يعتبر مهما جدا في هذه الفئة من الهواتف.

جدير بالذكر أن خبراء تقنيون كانوا قد أشاروا في ديسمبر الماضي إلى عمل "شاومي" على هاتف للطي ستطلقه الشركة في العام الجاري.