عاجل .. روسيا تعلن وفاة سفيرها فى أبو ظبى

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر صفحتها على "تويتر"، أعربت السفارة الروسية لدى أبو ظبى عن حزنها الشديد للرحيل المفاجئ للسفير، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر، أن كوزنيتسوف كان يشغل منصب السفير الروسى لدى الإمارات منذ أبريل 2019.