التبرع بالدم.. حملة عالمية لتحفيز الشباب العُماني على العمل الإنساني

انطلقت اليوم، الأحد، في سلطنة عُمان، الحملة الوطنية للتبرع بالدم تحت شعار "كُن سباقًا للتبرع بالدم"، والتي تهدف إلى تحفيز الشباب العُماني على المبادرة إلى هذا العمل الإنساني، ونشر ثقافة التبرع بالدم التطوعية بين مختلف شرائح المجتمع بمشاركة مختلف بنوك الدم في عُمان.

تم تدشين هذه الحملة في عُمان، بهدف تشجيع الشباب العُماني للقيام بهذا العمل الإنساني، والتي تستمر على مدار عام كامل، وقد بلغ عدد المتبرعين المتطوعين لعام 2020م حوالي 59 ألف متبرع، تلبية لحاجة المؤسسات الصحية العُمانية.

يُشار إلى أن احتياج المؤسسات الصحية بالسلطنة يُقدر بحوالي 5 آلاف وحدة دم شهريًا، كما أن بنك الدم المركزي ببوشر يحتاج إلى ١٠٠ -١٢٠ متبرعًا بالدم يوميًا.

تهدف الحملة التي تنظمها وزارة الصحة العُمانية ممثلة بدائرة خدمات بنوك الدم، إلى حث أفراد المجتمع على العطاء والإسهام في توفير وحدات الدم الآمنة للمؤسسات الصحية، وتشجيع المتبرعين على الاستمرار في التبرع بالدم، والالتزام به طوال العام، حفاظًا على توفير إمدادات كافية منه وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إمداداته على الصعيد الوطني.