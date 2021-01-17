الكويت.. صدور مرسوم بإنهاء تعيين القياديين بدرجة وزير

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن المرسوم الصادر بإنهاء مراسيم تعيين القياديين بدرجة وزير، قد صدر قبل أيام ونشر في الجريدة الرسمية.



ووفقًا للصحيفة الكويتية، نص المرسوم على إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير لمن تجاوزت مدة تعيينه 4 سنوات، اعتبارًا من 31 يناير الجاري، ويستمر من لم تتجاوز مدة تعيينه الأربع سنوات، في وظيفته للمدة المتبقية.



وأشار نص المرسوم إلى أنه على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء العمل على تنفيذه، من تاريخ صدوره.



وكشفت مصادر "القبس" أنه وبعد إنهاء مراسيم التعيين سالفة الذكر، يحق للوزير ترشيح من يراه مناسبا للمناصب الشاغرة أو التجديد للمنتهية مراسيمهم.

وتوقعت المصادر أن يتم إرجاء الترشيحات لتسكين المناصب الشاغرة سواء بدرجة وزير أو المناصب القيادية الأخرى بعد تقديم الحكومة استقالتها.