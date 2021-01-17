مرتفع جوي قادم من روسيا.. درجات الحرارة تصل صفر في الكويت هذا اليوم

تشهد الكويت انقلابًا في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وفق ما ذكر خبير لصحيفة القبس الكويتية.
وقال خبير الأرصاد الجوية محمد كرم، أن الكويت قريبة من موجة برد تبدأ من مساء الأربعاء المقبل، حيث ستصل درجة الحرارة إلى الصفر في المناطق المكشوفة والصحراوية.
وأضاف كرم، من إن الحرارة تصل إلى دون الـ 4 درجات مئوية في المناطق السكنية.
وقال "كرم"، إن موجة البرد تستمر من مساء الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل، وذلك بفعل المرتفع الجوي السيبيري القادم من غرب روسيا، مصحوبًا برياح شمالية غربية.
وذكر أن انخفاض درجات الحرارة سيكون ملحوظا خلال فترة المساء، فيما ستكون درجات الحرارة العظمي خلال هذه الفترة 14 درجة مئوية.
وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، أن طقس اليوم الأحد سيكون معتدلًا و والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.
أما ليلًا، فسيكون باردًا و غائمًا جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.
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