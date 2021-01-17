نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا: وفيات كورونا تتجاوز 395 ألفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 23 مليونا و724 ألفا و585 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 395 ألفا و385 حالة.

وبحسب الجامعة الأمريكية، ارتفعت الوفيات والإصابات بعد تسجيل 220 ألفا و998 حالة إصابة جديدة وثلاثة آلاف و761 حالة وفاة.

وكانت ولاية نيويورك، تعد الأكثر تسجيلا للوفيات، بواقع 40 ألفا و806 حالات وتأتي خلفها كل من كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيوجيرسي على الترتيب.

وجاءت كاليفورنيا في الصدارة من حيث الإصابات بمليونين و938 ألفا و931 حالة، تليها تكساس وفلوريدا ونيويورك وإلينوي.