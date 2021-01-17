منصة مدرستي.. الخطة الدراسية المطورة للمتوسطة 1442.. الخطة الدراسية لتحفيظ القرآن

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن قد اعتمد على الخطة الدراسية المطورة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة كمرحلة أولى في مدارس التعليم العام، وفي مقررات تحفيظ القرآن الكريم الخطة الدراسية المطورة وهي تعتمد على تدريس عن طريق الشبكة العنكبوتية من دون الحضور إلى المقررات أو إلى المدارس، واعتمدت هذه الخطة في الفصل الدراسي الأول، وسيتم تطبيقها على الفصل الدراسي الثاني حتى نهايته من العام الهجري 1442، وتتضمن هذه الخطة تعديل بسيط على الدراسات الإسلامية المتطورة وتخفيض الوزن النسبي ووضع زيادة الوزن النسبي للمواد الأخرى، مثل الرياضيات والعلوم، وتم تخفيض أيضا الوزن النسبي لمادة اللغة العربية ومادة التربية الفنية والتربية البدنية للأولاد الذكور والتربية الأسرية للأولاد الإناث بفارق مختلف، وتنمية دور منصة مدرستي وإزالة بعض حصص النشاط وتم التركيز على تطوير وتنمية المهارات عن طريق زيادة التطبيقات الكتابية، وغيرها من الطرق، وفي هذا الشأن سنتطرق إلى الخطة المطورة الدراسية للمرحلة المتوسطة 1442. الخطة الدراسية المطورة للمتوسطة الفصل الدراسي الثاني الصف الأول متوسط القرآن الكريم:عدد الحصص 1

تفسير: عدد الحصص 1

توحيد: عدد الحصص 1

فقه: عدد الحصص 1

حديث: عدد الحصص 1

اللغة العربية: عدد الحصص 4

الدراسات الاجتماعية: عدد الحصص 2

الرياضيات: عدد الحصص 6

العلوم: عدد الحصص 5

الحاسب الآلي: عدد الحصص 1

اللغة الانجليزية: عدد الحصص 4

التربية الفنية: عدد الحصص 1

التربية البدنية للذكور: عدد الحصص 1

التربية الأسرية للإناث: عدد الحصص 1

والجدير بالذكر أن مجموع الحصص للذكور والإناث في الصف الأول المتوسط 29 حصة ومجموعة المواد للذكور والإناث 10 مواد. الصف الثاني متوسط القرآن الكريم:عدد الحصص 1

تفسير: عدد الحصص 1

توحيد: عدد الحصص 1

فقه: عدد الحصص 1

حديث: عدد الحصص 1

اللغة العربية: عدد الحصص 4

الدراسات الاجتماعية: عدد الحصص 2

الرياضيات: عدد الحصص 6

العلوم: عدد الحصص 5

الحاسب الآلي: عدد الحصص 1

اللغة الانجليزية: عدد الحصص 4

التربية الفنية: عدد الحصص 1

التربية البدنية للذكور: عدد الحصص 1

التربية الأسرية للإناث: عدد الحصص

الحصص للذكور والإناث للصف الثاني المتوسط 29 حصة

مجموعة المواد للذكور والإناث 10 مواد. الصف الثالث متوسط القرآن الكريم:عدد الحصص 1

تفسير: عدد الحصص 1

توحيد: عدد الحصص 1

فقه: عدد الحصص 1

حديث: عدد الحصص 1

اللغة العربية: عدد الحصص 4

الدراسات الاجتماعية: عدد الحصص 2

الرياضيات: عدد الحصص 6

العلوم: عدد الحصص 5

الحاسب الآلي: عدد الحصص 1

اللغة الانجليزية: عدد الحصص 4

التربية الفنية: عدد الحصص 1

التربية البدنية للذكور: عدد الحصص 1

التربية الأسرية للإناث: عدد الحصص

عدد مجموع الحصص للذكور والإناث للصف الثالث المتوسط 29 حصة

مجموعة المواد للذكور والإناث 10 مواد. الخطة الدراسية المطورة للمتوسطة الفصل الدراسي الثاني الخطة الدراسية للمتوسطة الفصل الدراسي الثاني لتحفيظ القرآن الكريم الصف الأول متوسط القرآن الكريم حفظ : عدد الحصص 6

القران الكريم تلاوة : عدد الحصص 2

التجويد: عدد الحصص 1

تفسير: عدد الحصص 1

توحيد: عدد الحصص 1

فقه: عدد الحصص 1

حديث: عدد الحصص 1

اللغة العربية: عدد الحصص 5

الدراسات الاجتماعية: عدد الحصص 2

الرياضيات: عدد الحصص 4

العلوم: عدد الحصص 2

العلوم: عدد الحصص 2 الحاسب الآلي: عدد الحصص 1

اللغة الانجليزية: عدد الحصص 3

التربية الفنية: عدد الحصص 1

التربية البدنية للذكور: عدد الحصص 1

التربية الأسرية للبنات: عدد الحصص 1

عدد الحصص للذكور والإناث في الصف الأول المتوسط لتحفيظ القرآن 29 حصة

مجموعة المواد للذكور والإناث 10 مواد. الخطة الدراسية للمتوسطة الفصل الدراسي الثاني لتحفيظ القرآن الكريم الصف الثاني المتوسط القرآن الكريم حفظ : عدد الحصص 6

القران الكريم تلاوة : عدد الحصص 2

التجويد: عدد الحصص 1

تفسير: عدد الحصص 1

توحيد: عدد الحصص 1

فقه: عدد الحصص 1

حديث: عدد الحصص 1

اللغة العربية: عدد الحصص 5

الدراسات الاجتماعية: عدد الحصص 2

الرياضيات: عدد الحصص 4

العلوم: عدد الحصص 2

الحاسب الآلي: عدد الحصص 1

اللغة الانجليزية: عدد الحصص 3

التربية الفنية: عدد الحصص 1

التربية البدنية للذكور: عدد الحصص 1

التربية الأسرية للبنات: عدد الحصص 1

مجموع الحصص للذكور والإناث في الصف الثاني المتوسط لتحفيظ القرآن 29 حصة

مجموعة المواد للذكور والإناث 10 مواد. الصف الثالث المتوسط القرآن الكريم حفظ : عدد الحصص 6

القران الكريم تلاوة : عدد الحصص 2

التجويد: عدد الحصص 1

تفسير: عدد الحصص 1

توحيد: عدد الحصص 1

فقه: عدد الحصص 1

حديث: عدد الحصص 1

اللغة العربية: عدد الحصص 5

الدراسات الاجتماعية: عدد الحصص 2

الرياضيات: عدد الحصص 4

العلوم: عدد الحصص 2

العلوم: عدد الحصص 2 الحاسب الآلي: عدد الحصص 1

اللغة الانجليزية: عدد الحصص 3

التربية الفنية: عدد الحصص 1

التربية البدنية للذكور: عدد الحصص 1

التربية الأسرية للبنات: عدد الحصص 1

مجموع عدد الحصص للذكور والإناث في الصف الثالث المتوسط لتحفيظ القرآن 29 حصة

ومجموعة المواد للذكور والإناث 10 مواد.

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