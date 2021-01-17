حلول تطلق علي المنصة الرسمية المناهج للفصل الدراسي الثاني

حلول أطلقت علي المنصة الرسمية التابعة لها علي الموقع الخاص بها ورابطها الرسمي المواد لمراحل ابتدائي والمراحل المتوسط ومراحل الثاني والثالث الثانوي يتواكب مع مواعيد بداية التيرم الثاني الدراسي ، حلول الفصل الدراسي الثاني والذي يشتمل علي جميع المواد الخاصة بكل مرحلة حيث أن مرحلة ابتدائي شمل من الأول حتي السادس كذلك المرحلة المتوسط من الأول حتي الثالث كما أن موقع حلول أتاح كل ما يخص المناهج الدراسية الخاصة بالمراحل الثلاثة للثانوي حيث شمل حلول أول ثانوي اثنا عشر مادة التي تخص جميع المناهج المقررة وحلول أول متوسط شملت ثمان مناهج وهي التي تخص الفصل الدراسي الثاني وسنعرض كل المواد الخاصة بكل مرحلة تعليمية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من هذا العام .

المادة الأولي التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الرياضيات . المادة الثانية التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة العلوم . المادة الثالثة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الفقه . المادة الرابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التوحيد . المادة الخامسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة لغتي . المادة السادسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الأسرية . المادة السابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الانجليزي .

المادة الأولي التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الرياضيات .

المادة الثانية التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة لغتي .

المادة الثالثة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الفقه .

المادة الرابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التوحيد .

المادة الخامسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الأسرية .

المادة السادسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة العلوم .

المادة السابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة أنجليزي مدارس أهلية .

المادة الأولي التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الرياضيات . المادة الثانية التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التوحيد . المادة الثالثة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الفقه . المادة الرابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الأسرية . المادة الخامسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة العلوم . المادة السادسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة لغتي . المادة السابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة أنجليزي مدارس أهلية .

المادة الأولي التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الرياضيات .

المادة الثانية التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الانجليزي .

المادة الثالثة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة لغتي .

المادة الرابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الاجتماعات .

المادة الخامسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة العلوم .

المادة السادسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الإسلامية .

المادة السابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الأسرية .

المادة الثامنة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الفنية .

المادة الأولي التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الرياضيات . المادة الثانية التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة اللغة الانجليزية . المادة الثالثة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة العلوم . المادة الرابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة لغتي . المادة الخامسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الاجتماعيات . المادة السادسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الإسلامية . المادة السابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الأسرية . المادة الثامنة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الفنية .

المادة الأولي التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الرياضيات .

المادة الثانية التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة العلوم .

المادة الثالثة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة ألاجتماعيات .

المادة الرابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة اللغة الانجليزية .

المادة الخامسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة لغتي .

المادة السادسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الإسلامية .

المادة السابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الأسرية .

المادة الثامنة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الفنية .

المادة الأولي التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الرياضيات . المادة الثانية التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة اللغة الانجليزية . المادة الثالثة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة العلوم . المادة الرابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الاجتماعيات . المادة الخامسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة لغتي . المادة السادسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الحاسب . المادة السابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الإسلامية . المادة الثامنة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الأسرية .

المادة الأولي التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الرياضيات.

المادة الثانية التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة اللغة الانجليزية .

المادة الثالثة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الإسلامية .

المادة الرابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الحاسب .

المادة الخامسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة العلوم .

المادة السادسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الاجتماعيات .

المادة السابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة لغتي .

المادة الثامنة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الأسرية .

المادة الأولي التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الرياضيات. المادة الثانية التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الاجتماعيات . المادة الثالثة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الإسلامية . المادة الرابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة اللغة الانجليزية . المادة الخامسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة لغتي الخالدة . المادة السادسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة العلوم . المادة السابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الحاسب الآلي . المادة الثامنة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الأسرية .

حلول الفصل الثاني الرابط الرسمي والمادة الأولي التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الرياضيات .

المادة الثانية التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الاجتماعيات .

المادة الثالثة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة ألأحياء .

المادة الرابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الفيزياء .

المادة الخامسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الحاسب الآلي .

المادة السادسة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة اللغة الانجليزية .

المادة السابعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الكيمياء .

المادة الثامنة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة الكفايات .

المادة التاسعة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة علم البيئة .

المادة العاشرة التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الصحية .

المادة الحادية عشر التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة المهارات الحياتية .

المادة الثانية عشر التي تم أتاحتها علي الموقع هي مادة التربية الإسلامية .

تم إتاحة الجزء الخاص بنظام المقررات لمن يرغب من الطلاب التسجيل فيه والتعرف علي مواده . تم إتاحة الجز الخاص بنظام الفصلي لمن يرغب من الطلاب التسجيل فيه والتعرف علي مواده .

تم إتاحة الجزء الخاص بنظام المقررات لمن يرغب من الطلاب التسجيل فيه والتعرف علي مواده . تم إتاحة الجز الخاص بنظام الفصلي لمن يرغب من الطلاب التسجيل فيه والتعرف علي مواده .

حلول والمواد التي تم أطلاقها علي المنصة الخاصة بالصف الأول الابتدائيالمواد التي تم أتاحتها علي الموقع الرسمي والخاصة بالصف الثاني الابتدائي :-حلول الفصل الدراسي الثاني الخاص بالصف الثالث الابتدائي والمواد الخاصة به :-المواد الخاصة بالفصل الدراسي الثاني المتاحة للصف الرابع الابتدائي هي :-المواد المتاحة للفصل الدراسي الثاني الخاصة بالصف الخامس الابتدائي هي :-موقع حلول للفصل الدراسي الثاني وما تم أتاحته للصف السادس الابتدائي من مواد :-حلول أول متوسط والمواد الخاصة بالصف المتاحة علي المنصة للصف الأول المتوسط :-حلول ثاني متوسط والمواد الخاصة بالفصل الدراسي الثاني علي الموقع الرسمي :-حلول ثالث متوسط وتوفير الثمان مواد الخاصة بالصف الثالث للفصل الدراسي الثاني :-المواد التي تخص الصف الأول الثانوي المتاحة علي الموقع الرسمي هي :-المواد الخاصة بالصف الثاني الثانوي المتاحة علي المنصة التي تخص الفصل الدراسي الثاني :-المواد الخاصة بالصف الثالث الثانوي حلول ثالث متوسط وموادها المتاحة علي المنصة للفصل الدراسي الثاني :-

حلول المنصة المتعارف عليها منذ فترة سابقة والتي تتيح كل ما يخص الطلاب بمناهجهم في مراحل تعليمية مختلفة تم إتاحة كل المواد علي الموقع التي تخصهم وذلك تماشياً مع بداية الفصل الدراسي الثاني وحتي يكون هناك الفرصة المتاحة للاطلاع علي كل ما يخص الطالب من مواد بمراحلهم المختلفة وذلك حتي يكون هناك الحرص عليهم وعلي صحتهم في الجائحة التي يمر بها العالم والخاصة بفيروس كورونا .