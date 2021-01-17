ماهى مهلة تجديد الاقامة بعد الانتهاء 1442 وطريقة تجديد الاقامة الكتروانيا

ماهى مهلة تجديد الاقامة بعد الانتهاء 1442 تشغل عقول المقيمين بالمملكة لمعرفة ميعاد تجديد الاقامة قبال انتهائها، وقد صرحت المملكة بمهلة للتجديد قبل الانتهاء لتجنب الغرامات او العقوبة او الترحيل من السعودية وبقائهم فى المملكة بشكل قانونى، كما ان وزارة الداخلية عملت على الاستعلام عن الاقامة او تجديدها الكتروانيا لتوفير الوقت وعم بذل مجهود فى الذهاب الى المكاتب فى الظروف الحاليه تجنبا لازدحام للانهاء اجراءات التجديد، وقد حددت مديريه الجوزات شروط وطريقة الاستعلام عن الاقامة وتجديدها ورسوم التجديد.

ماهى مهلة تجديد الاقامة بعد الانتهاء 1442

قد اعلنت المديرية العامة للجوازات أنهاتاح للمقيم بالتجديد عقب انتهاء الإقامة في 3 أيام فقط بحد أقصى وفي حالة انتهاء هذه المدة فإنه يتم البدء بفرض الغرامة الماليه كما أنه مسموح للمقيم بالتجديد قبل انتهاء الإقامة بنحو 3 أشهر لتجنب الغرامة او الترحيل.

الدخول الى الموقع الرسمى لوزارة الداخلية. من قائمة الجوازات اضغط على اختيار تجديد الإقامة. ستنتقل بعد ذلك إلى منصة أبشر، اختيار الخدمات الإلكترونية للأفراد. تسجيل الدخول على الموقع. ظهور قائمة بكافة أسماء العمال العاملين لديك ويتم تحديد العامل المراد تجديد إقامته عبر الضغط على اسمه. يتم تحديد مدة تجديد الإقامة والتي تتراوح ما بين عام إلى عامين. ظهور قائمة الشروط والأحكام التي يجب الإطلاع عليها ومن ثم الضغط على خيار الموافقة عليها. يتم مراجعة بيانات العامل للتأكد من صحتها. الضغط على تاكيد. وصول رسالة تفيد بنجاح إجراء تجديد الإقامة. يتم إخطارك بموعد استلام البطاقة الجديدة إما من فرع الجوازات أو من البريد السعودي مع إحضار البطاقة القديمة.

في حالة التأخر عن تجديد الإقامة للمرة الأولى تكون غرامة المخالف بقيمة 500 ريال. أما في حالة تأخير التجديد للمرة الثانية تكون غرامة المخالف قدرها 1000 ريال. أما في حالة التأخر للمرة الثالثة عن تسديد الغرامة المالية فإن يُصدر قرار بترحيله نهائيًا خارج البلاد.

طريقة تجديد الاقامة الكتروانياغرامة تأخير تجديد الإقامة

والجدير بالذكرأنه يتم معاقبة الكفيل في حالة التأخر في التجديد بعد مرور شهرين من انتهاء صلاحية الإقامة، وذلك إما بدفع غرامة مالية أو دخول السجن، وتكون هذه الغرامات تُطبق على جميع فئات الوافدين من بينهم العمالة المنزلية، كما ان اتاحت مديرية الجوازات تجديد أقامة وافد واهم الشروط التي استحدثتها الحكومة السعودية لذلك اصبح من المهم الاستعلام عن تجديد الاقامة وغرانة التاخير