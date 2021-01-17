طريقة التحويل الجديدة من بنك الراجحي برسوم 5 ريال فقط للحوالة الدولية تطبيق الراجحي

طريقة التحويل الجديدة من بنك الراجحي برسوم 5 ريال فقط للحوالة الدولية عبر تطبيق الراجحي، أصبح التحويل الدولي من بنك الراجحي عن طريق تطبيق الراجحي أكثر سهولة وسرعة في تنفيذ المعاملات، كما أصبحت رسوم الحوالة الدولية عبر المصرف تبلغ 5 ريال فقط بالطريقة الجديدة التي سوف نوضحها لكم اليوم، ويعتبر مصرف الراجحي هو أهم بنك في مجال تحويل الأموال في المملكة العربية السعودية؛ ليساعد عملائه في عملية إرسال الأموال إلى عائلاتهم الذين يعملون في دول أُخرى، وذلك عبر تأسيس الراجحي لعلاقات مميزة مع أكثر من 110 بنك مراسل، لذا فسوف نتعرف اليوم على طريقة التحويل الدولي الجديدة عبر تطبيق الراجحي، بالاضافة إلى طريقة إضافة مستفيد وتفعيله للتحويل من بنك الراجحي.

طرق التحويل الدولي من بنك الراجحي

بعد دخولك على تطبيق الراجحي من جوالك ثم إدخال اسم المُستخدم والرقم السري، ثم الضغط على ( تسجيل الدخول )، سوف يتم إرسال رسالة للتوثيق والتحقق عليك إدخال رمز التحقق المُرسل فيها، ويتم إختيار أيقونة التحويل من خلال تطبيق المصرف، ثم إختيار ( لمستفيد بنك دولي ) وسوف تظهر ظهور ثلاثة خيارات تتضمن طرق إرسال حوالة دولية عبر تطبيق الراجحي وهي كالآتي:

الطريقة الأولي هي حوالة دولية لبنك، ومن أبرز عيوب هذه الطريقة أنها تستغرق وقتا طويلا في تنفيذ التحويل. الطريقة الثانية هي حوالة نقدية فورية، ، ومن أبرز عيوب هذه الطريقة أن قيمة رسوم التحويلات كبيرة وتبلغ 23 ريال ويتم التحويل عن طريق خدمة ماني جرام وترانس فاست فقط. الطريقة الثالثة للتحويل الدولي من مصرف الراجحي هي حوالة دولية فورية لبنك.

اختيارك الطريقة الثالثة في إرسال الحوالة الدولية عبر التطبيق هي أفضل خيار بكل تأكيد، حيث تتميز تلك الطريقة بأن التحويل يصل على الفور كما أن رسوم التحويل منخفضة وتبلغ 5 ريال فقط + الضريبة، ولكن العيب الوحيد هو أن ذلك التحويل الدولي مُتاح لثلاثة دول فقط وهي بنجلاديش ومصر وباكستان، وإذا كنت تريد التحويل لأي دولة أُخرى عليك إختيار أحد الخيارات السابقة.

طريقة التحويل الدولي الجديدة من بنك الراجحي

لإجراء التحويل الدولي من خلال تطبيق الراجحي عليك اتباع الخطوات البسيطة التالية:

يقوم العميل باختيار التحويل الدولي ثم الحوالة الدولية الفورية.

ثم الحوالة الدولية الفورية. بعد ذلك يتم إختيار المُستفيد والذي سوف نشرح طريقة إضافته في السطور القليلة التالية.

يتم إضافة الحساب الذي سيتم التحويل من خلاله، ثم إدخال عُملة ومبلغ للتحويل.

يتم اختيار الغرض من التحويل والتصنيف حسب اختيارك ثم الضغط على ( التالي ) وسوف تظهر قسيمة الضريبة لك.

لإنهاء عملية التحويل عليك الضغط على ( تأكيد ) وهكذا تتم عملية التحويل من مصرف الراجحي بنجاح.

طريقة إضافة مُستفيد جديد للتحويل

بعد اختيارك لطريقة إرسال الحوالة التي تناسبك، عليك يتم إضافة مستفيد جديد وإذا قمت مسبقا بالتحويل للشخص عليك فقط اختياره، وفي حالة أنها المرة الأولى للتحويل للشخص بتلك الطريقة عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على ( إضافة مُستفيد جديد )، وسيتم ظهور نموذج يجب عليك ملء جميع البيانات داخله. قم بإدخال اسم البلد التي ستقوم للتحويل لها ثم إختيار البنك وفي حالة إذا كانت الدولة مصر فإن البنك الوحيد هو البنك الأهلي. بعد ذلك قم بإدخال رقم السويفت كود للفرع التي ستقوم بالتحويل له والذي يختص بكل فرع لأي بنك، ثم إختيار اسم الفرع عبر البحث باستخدام المدينة. يتم تحديد العُملة ونوعية التحويل والذي يختلف بين نقدي برقم الحساب وتحويل نقدي فورى، عليك إختيار التحويل النقدي الفوري. سيكون عليك إدخال اسم المُستفيد الرباعي بالكامل وكذلك تحديد جنسية وكود الدولة ورقم جوال المستفيد، بالاضافة إلى اسم ورقم الشارع واسم المدينة ثم الضغط على ( التالي ) ثم تأكيد. سوف يتم إرسال رسالة لك على جوالك المُفعل لدى بنك الراجحي عليك إدخال كود التحقق المتواجد بها.

تفعيل مستفيد جديد في تطبيق الراجحي

تفعيل المستفيد في التحويل هي الخطوة الأخيرة لتنفيذ عملية التحويل الدولي من بنك الراجحي بنجاح، هناك عدة خيارات للتفعيل الأولى هي تفعيل المُستفيد عن طريق أمان الراجحي، والثانية منح البنك أحقية الاتصال بك في نفس لحظة التسجيل، والثالثة عن طريق الهاتف المصرفي، والرابعة عن طريق الصراف الآلي، وأفضل طريقة هي الخيار الثاني حيث يقوم البنك على الفور بالاتصال بك وسوف تظهر رسالة صوتية محتواها ( هل تريد تفعيل المُستفيد؟ )، عليك الضغط على رقم 1 لتفعيل المستفيد في تطبيق الراجحي.