الموت يغيب أسطورة التانغو خوان كارلوس

غيب الموت أسطورة التانغو ،الأرجنتيني خوان كارلوس كوبس عن 89 عاماً، بسبب مضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، على ما أعلنت عائلته.

ونقلت فرانس برس عن ابنته جوهانا كوبس " أن "كل شيء حصل بسرعة كبيرة". وأضافت "والدي مات ... سيظل دائمًا يتألق بين النجوم وإلى الأبد في تاريخ رقص التانغو".

وكان الراقص ومصمم الرقصات الأرجنتيني قد أصيب في ديسمبر 2020 بالفيروس.

واشتهر خوان كارلوس كوبس، المولود في 31 ايو 1931 في بالعاصمة بوينس آيرس، بأنه جعل من رقصة التانغو أسلوباً كاملاً للرقص، ونقل هذه الرقصة الشعبية إلى أهم المسارح العالمية.

وشكل كوبس ثنائياً أسطورياً في مجال رقص التانغو مع ماريا نيفيس. ومع أن حياتهما الزوجية استمرت من عام 1964 إلى عام 1973، استمرا في الرقص معاً حتى عام 1997.

وسارت ابنته جوهانا على خطاه وكانت شريكته في الرقص على مدى نحو 20 عاماً. واعتزل خوان كارلوس كوبس الرقص عام 2015.

وذكّرت وزارة الثقافة الأرجنتينية عبر "تويتر" بأن كوبس "تالق في برودواي وحظي بالإعجاب في أوروبا، وشكل ثنائياً راقصاً لا يُنسى مع ماريا نيفيس وقدم عروضاً لا مثيل لها".

كذلك نعته "بروتانغو"، إحدى أهم جمعيات الترويج للتانغو ، واصفه إياه بأنه "أسطورة رقص التانغو"، مذكّرة بأنه "علّم أجيالاً من الفنانين وعرّف العالم باسره بعروض التانغو المبتكرة".