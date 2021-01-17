العراق : ضبط صواريخ ومنصات إطلاق شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "موازين نيوز" الإلكترونى، قالت الوكالة التابعة لوزارة الداخلية العراقية فى بيان لها، إنه "استنادًا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية فى وزارة الداخلية من تنفيذ عملية استخباراتية فى قضاء الدبس بمحافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "العملية نتج عنها ضبط منصتين لاطلاق الصواريخ و 14 قوانة مدفع رشاش عيار 57 و6 صواريخ متوسطة و24 قنبرة هاون عيار 60 ملم و55 حشوة قنابر وتجهيزات عسكرية مختلفة داخل أحد الدور الفارغة فى قرية السدرة التابعة لقضاء الدبس، من مخلفات داعش الإرهابى"، مؤكدة "رفع المواد المضبوطة بدون حادث يذكر".