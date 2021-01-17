الداخلية التونسية: الأمن تصدى لمحاولات نهب الأملاك العامة بعدة مناطق

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، إن قوات الأمن والشرطة تصدت أمس السبت، لمحاولات استيلاء ونهب للأملاك العامة بعدة مناطق فى البلاد، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





وفى بيانها، أشارت الداخلية التونسية إلى أن الأحداث والهجمات اندلعت فى العاصمة وبعض الولايات بعد سريان حظر التجول الذى تفرضه البلاد فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وتجددت الاحتجاجات الليلية فى أكثر من مدينة تونسية، ليلة أمس السبت/ الأحد، تخللتها أعمال عنف وتخريب ومواجهات بين الشرطة والمحتجين، حيث تركزت الاحتجاجات فى مدينة سليانة ومناطق أخرى، من بينها العاصمة تونس، ما يشير إلى تزايد الاحتقان الاجتماعى إزاء الوضع الاقتصادى والسياسى للبلاد.

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