أول رد من إيران على بيان الترويكا الأوروبية

أعربت إيران، اليوم الأحد، عن رفضها التحذيرات والمطالب الأوروبية بوقف إنتاج معدن اليورانيوم، مطالبة الوكالة الدولية بعدم نشر تفاصيل "غير ضرورية" عن برنامجها النووي.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، رفضت منظمة الطاقة النووية الإيرانية ما ورد في بيان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) حول تحذير إيران من إنتاج وقود يعتمد على اليورانيوم.

وقال البيان إن المنظمة لم تزود الوكالة بعد بمعلومات الاستبيان التصميمي لمصنع اليورانيوم المعدني الخاضع للمادة 4 من القانون الدولي للطاقة الذرية، والذي سيتم بالطبع بعد الترتيبات اللازمة وضمن الوقت المحدد في القانون.

وأضاف البيان أن برنامج إنتاج الوقود المتطور (السيليكون)، كما ورد في التقرير الأخير للوكالة، قدم لأول مرة للوكالة منذ أكثر من عامين، وخلال هذه الفترة، تم تقديم معلومات إضافية على عدة مراحل وأخيرًا جرى ارسال معلومات استبيان التصميم(DIQ) إلى الوكالة. ويشير إلى أنه في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، قُدم تقرير إلى الوكالة في ذلك الوقت تم فيه الإبلاغ عن النجاح في إجراء بحث وتطوير بشأن إنتاج اليورانيوم المعدني للاستخدامات السلمية والتقليدية بشكل تمهيدي وبحجم قليل.

وأضاف البيان موضحا أنه في عملية إنتاج وقود متطور (السيليكون) يعتبر اليورانيوم المعدني منتج وسيط في عملية الانتاج دون توقف في هذه المرحلة والذي يقود الى انتاج الوقود المتطور(السيليكون) على الفور.

وختم البيان: "نأمل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن خلال الامتناع عن ذكر تفاصيل غير ضرورية في تقاريرها لتجنب خلق أرضية سوء الفهم.

وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة دعت إيران، أمس السبت، للتراجع عن إنتاج اليورانيوم المخصب مشددة على غياب أي مبررات لهذا الإجراء في المجال المدني.

وقالت في بيان مشترك، إن حكوماتها تعرب عن قلقها العميق حيال إعلان إيران التجهيز لإنتاج اليورانيوم المخصب.

وأعربت الدول الثلاث عن بالغ قلقها إزاء خطط إيران الجديدة، مذكرة بأن طهران بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 سبق أن تعهدت بالامتناع عن ممارسة أي أنشطة وبحوث في مجال تعدين اليورانيوم على مدى 15 عاما.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنها تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 90%، بعد أيام من إعلانها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بالمخالفة للقيود الواردة في الاتفاق النووي.

وهدد مسؤول في البرلمان الإيراني، السبت، بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن طهران حتى يوم 21 من شهر فبراير المقبل.