حكومة النمسا تمدد الإغلاق العام في البلاد إلى 8 فبراير المقبل

قررت الحكومة النمساوية برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس تمديد الإغلاق العام في البلاد حتى 8 فبراير المقبل.
وقال كورتس - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد- إن القرار تم اتخاذه بعد التشاور مع الخبراء والأطباء وبعد مراجعة الأوضاع في المستشفيات، مشيرا إلى أن قرار التمديد يرجع بالأساس إلى الانتشار السريع والمقلق للسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" في البلاد.
وأوضح أنه يتوقع وصول لقاح (استرازينكا) البريطاني إلى البلاد بنهاية الشهر الجاري، وهو ما سيتيح تطعيم كل السكان ممن هم فوق 65 عاما بحلول مارس القادم.
وشدّد كورتس على ضرورة الاعتماد على الكمامة الطبية عالية الكفاءة والالتزام بارتدائها في مراكز التسوق ووسائل النقل العام.. مشيرًا إلى استمرار إغلاق المدارس حتى 8 فبراير المقبل والتركيز على التعليم عن بعد في كافة المراحل الدراسية.
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