بدولة عربية.. محاكمة عجوز في الـ70 من عمرها بتهمة الإرهاب

رغم اقترابها من سن السبعين، ينظر القضاء الجزائري في محاكمة سيدة دعمت الإرهابييين وعملياتهم الإجرامية، معتبرًا ما تقوم به أسوأ مثال لتشجيع العنف والإرهاب، وفق ما ذكرت صحف الجزائر.

وفي التفاصيل، وجهت محكمة جزائرية تهما بدعم الإرهاب لسيدة مسنة وشابة، قامتا بدعم أشخاص متورطين في نشاطات في سوريا والعراق.

وكان الداعي لقيام المرأة بدعم الإرهاب، ابنها، الذي رسب في نيل شهادة البكالوريا، فسافر إلى تركيا ومنها إلى سوريا، حيث انضم للدواعش، ولم يعد للجزائر أبدًا، ورغم علم السيدة بذلك، فقد لاحقت ابنها وأيدت أفعاله، والذي لم يكن أيضًا إلا حبيب الشابة التي وعدها بالزواج قبل سفره والتحاقه بالإرهابيين.

ولايزال تنظيم داعش نشطًا في العراق ودول عدة، حيث أفادت الأنباء خلال أمس بأن مسلحين مرتبطين بتنظيم داعش استولوا على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو جنوب شرق نيجيريا.

وذكر مصدران أن عناصر تنظيم ولاية غرب أفريقيا شنوا هجوما على القاعدة الواقعة في مدينة مارتي، عند الساحل الغربي لبحيرة تشاد، وأحكموا سيطرتهم عليها بعد اشتباكات عنيفة، كما أكدت مصادر أن أولوية الجيش النيجيري تكمن الآن في استعادة القاعدة وعملية عسكرية قد انطلقت لتحقيق هذا الهدف.