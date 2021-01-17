كيف احل الواجبات في منصة مدرستي 2021.. رابط تسجيل مدرستي MADRASATI.SA

كيف احل الواجبات في منصة مدرستي يتسائل العديد من الطلاب عن طريقة حل الواجبات والأنشطة التي يقوم المعلمين بإضافتها على المنصة الإلكترونية، لينتقل إليها الطلاب ويقمن بحلها وتركها للمعلم لتصحيحها مع إضافة جميع الملاحظات الخاصة بالحل التي قد تصادفه أثناء التصحيح، فتلك الاختبارات تضاف بعد الانتهاء من شرح الدرس، حتى يتمكن الطالب من استخدام مهاراته لتثبت الدرس الذي تم شرحه من قبل المعلمين، كما يقوم الوالدين بالدخول للمنصة ومتابعة النتائج التي يحصل عليها الطالب من فترة إلى أخرى. كيف احل الواجبات في منصة مدرستي وبعد التساؤلات العديدة حول حل واجبات منصة مدرستي حيثُ يمكن لجميع الطلاب الدخول إلى موقع منصة مدرسة ومتابعة الخطوات التالية ليتم تحويلهم للواجبات الدراسية، ويمكن القيام بحلها فوراً، وذلك عبر الخطوات التالية: الولوج إلى موقع مدرستي

النقر على الإيميل مع كتابته وكتابة الرقم السري

ستتحول تلقائياً إلى صفحة بها العديد من العناصر التي يتم من خلالها الضغط على مقرراتي

يتم الضغط على المقرر الدراسي الذي ترغب بحل الواجبات المرتبطة به

بعد اختيار المادة وحل الواجب يبدأ بتدوين الحل لكل الأسئلة

ثم يقوم بالموافقة وسوف تحفظ الإجابة

وسوف تظهر صفحة جديدة بها توضيح الصحيح من الخطأ

وفي حالة أرد الاحتفاظ بالملف يمكن تنزيله. كيف احل الواجبات في منصة مدرستي آلية حل الواجبات المنزلية يعتمد المعلم على مجموعة من الأسئلة التي يمكن طرحها على شكل واجب للطلاب بعد الانتهاء من شرح الدرس، فهو يقوم برفعها على المنصة حتى يتمكن الطلاب من متابعة الدرس وتثبيته بعقولهم، ويمكن للمعلم رفع الواجب عبر إتباع الخطوات التالية: الولوج لـ منصة مدرستي

النقر وإضافة الحساب الخاص بالدخول للمنصة

سوف تظهر قائمة نقوم بالنقر على حافظة الواجبات مدرستي

سوف تنتقل تلقائياً إلى قائمة يتم الضغط على مربع الإضافات لرفع الواجب بها

يتم تحديده من خلال الوحدة الدراسية

يتم النقر على المستوى التعليمي قبل النقر على الواجب

بعدها يضاف الواجب ويقوم بمنح الطلاب نبذة عنه من خلال ترك ملاحظات لتسهيل الحل على الطالب

فور الانتهاء من تحميل ملف مدرستي الواجبات المدرسية يتم اختيار التالي وسوف يرفع تلقائياً. الوسوم

كيف احل الواجبات في منصة مدرستي يتسائل العديد من الطلاب عن طريقة حل الواجبات والأنشطة التي يقوم المعلمين بإضافتها على المنصة الإلكترونية، لينتقل إليها الطلاب ويقمن بحلها وتركها للمعلم لتصحيحها مع إضافة جميع الملاحظات الخاصة بالحل التي قد تصادفه أثناء التصحيح، فتلك الاختبارات تضاف بعد الانتهاء من شرح الدرس، حتى يتمكن الطالب من استخدام مهاراته لتثبت الدرس الذي تم شرحه من قبل المعلمين، كما يقوم الوالدين بالدخول للمنصة ومتابعة النتائج التي يحصل عليها الطالب من فترة إلى أخرى. كيف احل الواجبات في منصة مدرستي وبعد التساؤلات العديدة حول حل واجبات منصة مدرستي حيثُ يمكن لجميع الطلاب الدخول إلى موقع منصة مدرسة ومتابعة الخطوات التالية ليتم تحويلهم للواجبات الدراسية، ويمكن القيام بحلها فوراً، وذلك عبر الخطوات التالية: الولوج إلى موقع مدرستي

النقر على الإيميل مع كتابته وكتابة الرقم السري

ستتحول تلقائياً إلى صفحة بها العديد من العناصر التي يتم من خلالها الضغط على مقرراتي

يتم الضغط على المقرر الدراسي الذي ترغب بحل الواجبات المرتبطة به

بعد اختيار المادة وحل الواجب يبدأ بتدوين الحل لكل الأسئلة

ثم يقوم بالموافقة وسوف تحفظ الإجابة

وسوف تظهر صفحة جديدة بها توضيح الصحيح من الخطأ

وفي حالة أرد الاحتفاظ بالملف يمكن تنزيله. كيف احل الواجبات في منصة مدرستي آلية حل الواجبات المنزلية يعتمد المعلم على مجموعة من الأسئلة التي يمكن طرحها على شكل واجب للطلاب بعد الانتهاء من شرح الدرس، فهو يقوم برفعها على المنصة حتى يتمكن الطلاب من متابعة الدرس وتثبيته بعقولهم، ويمكن للمعلم رفع الواجب عبر إتباع الخطوات التالية: الولوج لـ منصة مدرستي

النقر وإضافة الحساب الخاص بالدخول للمنصة

سوف تظهر قائمة نقوم بالنقر على حافظة الواجبات مدرستي

سوف تنتقل تلقائياً إلى قائمة يتم الضغط على مربع الإضافات لرفع الواجب بها

يتم تحديده من خلال الوحدة الدراسية

يتم النقر على المستوى التعليمي قبل النقر على الواجب

بعدها يضاف الواجب ويقوم بمنح الطلاب نبذة عنه من خلال ترك ملاحظات لتسهيل الحل على الطالب

فور الانتهاء من تحميل ملف مدرستي الواجبات المدرسية يتم اختيار التالي وسوف يرفع تلقائياً.

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