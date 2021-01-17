نسيت كلمة السر في مدرستي.. تحديث كلمة المرور منصة مدرستي

تداول العديد من الطلاب قي الفترة الماضية مشكلة نسيت كلمة السر في مدرستي التي يتم من خلالها التواصل بين الطلاب والمعلمون عبر المدرسة الافتراضية التي صممتها الوزارة، لتستطيع منح الطلاب عام دراسي دون توقف، على أن يتم التواصل بين الطلاب والمعلمون من خلال فصول عبر شبكة الويب يمكن للطالب والمعلم تسجيل الدخول بها والتواصل عبر العديد من البرامج والتطبيقات، مثل التيمز والزوم والتايم فلور وغيرها من برامج المحاكاة عن بعد ويمكن تحديث كلمة مرور مدرستي من خلال الموقع بسهولة.

نسيت كلمة السر في مدرستي

بدأ الطلاب داخل المملكة العربية السعودية باستخدام منصة مدرستي التعليمية من خلال إضافة إيميل للدراسة عبر الشبكة العنكبوتية، يمكن من خلاله تسجيل الدخول لمنصة مدرستي ومتابعة الدراسة، فقد عانى الكثير من الطلاب من تغيير كلمة المرور فهو التغيير الذي حدث فجأة نتيجة التحديثات التي قامت بها الوزارة لتحديث وتطوير المنصة التعليمية ولذلك توجب عليهم تحديث كلمة المرور مدرستي ليتمكنوا من متابعة الدراسة عن كثب، حيث أن تلك المشكلة تسبب في عرقلة العملية التعليمية فلن يتمكن الطلاب من التواصل مع المعلمين دون تغيير الرقم السري.

منصة مدرستي التعليمية 1442

اعتمدت منصة مدرستي للتواصل عن بُعد من خلال وزارة التعليم السعودي وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم، وقد أثبتت المنصة النجاح الباهر من خلال الويب، فقد قامت بتقديم جميع الخدمات الطلابية بكفاءة مما جعلها تصبح في المقدمة بين المنصات التعليمية المختلفة حول العالم، وقد عملت وزارة التعليم بكل جد لتطوير المنصة وقد أوصت الطلاب والأهالي بضرورة تغيير كلمة المرور أو إعادة تعيينها حتى يتمكنوا من الدخول فقد أصبح من المهم تحديث كلمة المرور مدرستي.

شرحت وزارة التعليم طريقة تحديث كلمة المرور في منصة مدرستي وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مدرستي التعليمي

الضغط على تسجيل الدخول للطالب والمعلم

إضافة اسم المستخدم والنقر على كلمة التالي

اختيار نسيت كلمة المرور

تدوين بيانات المستخدم والنقر على إضافة الرمز من الهاتف

الموافقة على تسجيل الدخول بعد تدوين الرقم

وبذلك يتم حل مشكلة نسيت كلمة السر في مدرستي.

آلية تغيير كلمة السر داخل منصة مدرستي