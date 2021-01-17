نسيت اسم المستخدم منصة مدرستي.. حل مشكلة اسم المستخدم

لقد واجه العديد من المستخدمين مشكلة نسيت اسم المستخدم منصة مدرستي وذلك بعد إعلان وزارة التعليم، بإستكمال الدراسة عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي، ومنذ البدء في التسجيل مرة أخرى ظهرت مشكلة توقف الرقم السري عند الدخول فهو لا يفتح الإيميل الدراسي، ولذلك دعت الحاجة إلى البحث عن طريقة تحديث كلمة المرور في منصة مدرستي فهي تعتبر أبرز منصة تعليمية معتمدة من قبل وزارة التعليم كما يتم البحث أيضا عن حل مشكلة نسيان كلمة السر مدرستي.

وضحت وزارة التعليم الطريقة المناسبة للطلاب والتي تمكن من التواصل والتعامل مع الفصول الافتراضية، التي طورت منذ فترة قريبة وتم عمل التحديثات اللازمة ليتمكن الطلاب من مواصلة العام الدراسي عن طريق المنصة التعليمية وبعد التعديلات الجديدة أصبحت المنصة لديها مشكلة في استقبال اسم المستخدم والإيميل وينتج خطأ عند وضع الرقم السري مما جعل الطلاب يبحثون عن تغيير كلمة المرور أو إعادة تعيينها مرة ثانية ليتمكنوا من استخدام المنصة ويمكن تغيير كلمة المرور عبر استخدام الخطوات التالية:

فتح موقع مدرستي من خلال شبكة الويب

من خلال شبكة الويب النقر على تسجيل الدخول

الضغط على حساب مايكروسوفت أوفيس حتى تتمكن من إضافة بياناتك وفتحه

تدوين البيانات الخاصة بالمستخدم مع التأكد من صحتها

النقر على الدخول وسوف يفتح حساب الطالب.

نسيت اسم المستخدم في منصة مدرستي

طريقة الدخول إلى منصة مدرستي بعد فقدان تسجيل الدخول

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى منصة مدرستي والنقر لتسجيل الدخول لها عبر الحساب الشخصي الذي تم التسجيل به سابقًا، وفي حالة واجه المستخدم مشكلة مثل ضياع الباسورد يمكن القيام بعمل تغيير كلمة المرور في البوابة التعليمية من خلال بعض الخطوات البسيطة والسلسة وللقيام بـ تغيير كلمة المرور يتم الدخول للموقع والنقر لإضافة الإيميل والرقم السري، وبعدها يقوم المستخدم بالنقر على “نسيت كلمة المرور” ويقوم بعدها بتدوين اسم المستخدم مع إضافة الرمز المرئي وبعدها يتم كتابة رقم سري جديد بديل للمفقود، وسوف ينتقل تلقائيًا للمنصة ويبدأ بفتح الدروس كالمعتاد، ويمكن للمستخدم تغيرها عن طريقة توكلنا عبر الدخول للموقع واختيار نسيت اسم المستخدم في منصة مدرستي مع إدخال رقم جديد وبعدها يقوم بالولوج للمنصة.