تأجيل اختبارات مدراس المسار السعودي للإعدادية

تقرر تأجيل اختبارات الصف الثالث الاعدادي في المملكة العربية السعودية، والخاصة بمجموعة مدارس المسار والتي تتبع وزارة التربية والتعليم المصرية، ولم تشفع استغاثات أولياء الأمور للسيد وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، بمساواتهم بطلاب المملكة العربية السعودية، وتقديم الامتحانات بصورة الكترونية، معللين ذلك تضييعا لمجهود أبنائهم الطلاب.

واستنجد أهالي الطلبة بالوزير للسماع لشكواهم ورجاؤهم حيث أن مصاريف التعليم بالمملكة باهظة، وأنه ملزمون بدفع المصروفات للفصلين الدراسين كاملين، وتابعوا “حرام مجهود أبنائنا يذهب هدرا، لقد عانى أولادنا الأمرين خلال الفصل الدراسي الأول، فنرجو من الوزير المحترم أن لا يضيع مجهود أبنائنا وتعبهم، فهم في حالة انهيار وبكاء منذ سماع هذا الخبر، ندعوك أن تتراجع عن هذا القرار، فنتساوى بالدولة التي نحن بها، وتُقام الامتحانات بنظام الكتروني عن بعد.

قد كان أعلنت وزارة التعليم السعودية باستمرار العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني إلكترونيا، عن طريق منصة مدرستي وتوكلنا ، وهو تطبيق تعليمي يسمح للطلاب السعوديين متابعة المواد الدراسية، كما في اليوم الدراسي تماما، ويمكن التفاعل بينهم وبين المعلمين أو إدارة المدرسة عن طريق تطبيق تيمز من شركة مايكروسوفت.

تأجيل اختبارات الاعدادي للمسار السعودي

جدير بالذكر أن مكتب مصر التعليمي كان قد أعلن عن منشور يخص مدارس المنهج المصري لطلاب السعودية، حيث جاء في البيان بعد أزمة كورونا الحالية، فقلد أعلنت وزارة التربية والتعليم على لسان الإدارة العامة للامتحانات المصريين في الخارج، بأنه تم تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2021، وذلك تساويا بالقانون المصري والذي قد سبق وأعلن طارق شوقي تأجيل الامتحانات فيه.