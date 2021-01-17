تقديم وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 رابط ابشر للتوظيف

وظائف مكافحة المخدرات تقديم عبر ابشر توظيف إلكترونيًا زادت عمليات البحث مؤخرًا في المملكة، حيث تهتم الكثير من السيدات بالانضمام إلى أي جهاز من أجهزة الدولة خاصةً وزارة الداخلية السعودية، ومع تطوير هيئة الأمن الجنائي ظهرت الحاجة إلى ما يقرب من 93 إدارة في كافة أنحاء البلاد تحت شعار مكافحة المخدرات واجب ديني ووطني وإنساني، تابع معنا.

مكافحة المخدرات تقديم

بدءً من الأحد 2021/01/17 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة سوف يبدأ التقديم على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ويستمر فتح باب التقديم إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع الموافق يوم 2021/01/21م عبر موقع أيشر للتوظيف، تم الإعلان عن فتح باب التقديم في وزارة الداخلية للشؤون العسكرية للنساء عبر المديرية العامة لمكافحة المخدرات في رتبة (جندي)، مع العلم بأن التعيين يشمل جميع أنحاء المناطق في المملكة السعودية.

وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442

شروط وظائف مكافحة المخدرات تقديم، بعد الإعلان عن فتح باب التقديم تم الكشف عن الشروط اللازم توافرها من أجل التقديم على وظائف المديرية العامة المتخصصة في مكافحة المخدرات من النساء، وتتمثل أهم الشروط فيما يلي:

تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الأصل 100% ولدت ونشأت في السعودية ولم تعيش خارج حدود الدولة.

حصول المتقدمة للوظيفة على الشهادة الثانوية أو ما يُعادلها من الشهادات السعودية، ويُفضل أن تكون ذات مؤهل عالي وتُعطى الأولوية لـ ذوات المؤهل العالي.

يشترط ألا تكون المتقدمة للعمل قامت بالمشاركة في أي فعل غير أخلاقي مُتعلق بالشرف والأمانة، كما يشترط حسن السيرة.

يجب أن تمتلك المتقدمة هوية وطنية سارية عند التقديم.

يشترط أن يتوافق كلًا من وزنها مع طولها وذلك طبقًا للوائح الطبية في وزارة الداخلية السعودية.

وفي حال أن كانت المتقدمة للوظيفة متزوجة لابد من أن يكون سعودي ولا تُقبل من هي متزوجة من رجل غير سعودي.

وظائف مكافحة المخدرات تقديم أبشر توظيف

يُمكنكِ التقديم على الوظيفة عبر تطبيق الخطوات التاليّة: