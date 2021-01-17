منصة مدرستي madrasati.sa.. كل شيء عن بوابة مدرستي وتيمز

منصة مدرستي madrasati.sa وهي المنصة الأكثر شهرة بين المنصات التعليمية حيثُ يعتمد عليها الطلاب، وسوف يبدأ غداً الأحد الفصل الدراسي الثاني، فقد قامت الوزارة بإعلان هام بالنسبة لطلاب جميع الصفوف، فسوف تستمر الدراسة من الفصول الإفتراضية في موقع مدرستي على أن يتم بث الدروس الخاصة بالمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية من الساعة 9 صباحاً، كما سيبدأ بث الدروس للمرحلة الابتدائية من الساعة 3 عصراً، وقد قررت متابعة الدراسة الجامعية عبر الويب من خلال المنصة الإلكترونية، بالنسبة للمواد النظرية مع تطبيق المواد العلمية بالحرم الجامعي.

منصة مدرستي madrasati.sa

تعتمد منصة مدرستي التعليمية على القيام بعملية تواصل افتراضية بين المعلم والطلاب عبر النقر على تسجيل الدخول، وبعدها يقومون بالنقر على الحضور للفصل الافتراضي والقيام بالمهام اليومية، وهي الترحاب بالزملاء والمعلم والبدء بشرح الدروس من قبل المعلم، ثم بعدها يبدأ الطلاب بطرح الأسئلة الغير مفهومة ليتم مناقشتها من قبل الجميع ويتم الانتقال للمرحلة التي تليها التي يرغب الطلاب بمعرفة نتائجهم من خلالها فالتقارير النهائية التي يصدرها المعلم والتي تبرهن النتائج التي حصل عليها الطلاب من خلال مذاكرة المواد الدراسية وفهمها والتدريب على الاختبارات التي توضع بعد انتهاء شرح الدرس، ويمكن الدخول على بوابة مدرستي السعودية ومتابعة كل جديد.

آلية الدخول إلي منصة مدرستي

ومن أبرز الاسئلة الشائعة منصة مدرستي حيثُ يمكن لجميع المستخدمين الدخول على منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا من خلال الولوج لجوجل بلاي أو آب ستور والنقر على التطبيق لتحميله وبعدها يتم إتباع الخطوات التالية:

يتم النقر لفتح التطبيق وإضافة كافة البيانات المطلوبة

سوف يطلب التطبيق الموافقة للدخول من خلال الاسم والرقم السري

بعد اختيار اسم المستخدم سوف يصل الرقم السري

سوف تصل رسالة تفيد بالرقم ومن خلال إضافته سوف يتم دخول البرنامج.

تطبيق تيمز التعليمي

هو أحد التطبيقات الإلكترونية المميزة التي قامت شركة مايكروسوفت بإضافتها حديثاً لتمكن جميع الشركات والمؤسسات حول العالم من التواصل وإجراء المقابلات، من خلال الويب وقد قامت الدول بشراء البرنامج واستخدامه للتعليم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية مثل منصة مدرستي وعلى جميع الطلاب تحميل تيمز لمتابعة العملية التعليمية.