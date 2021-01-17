أخبار اليمن : جريحة بخروقات جديدة لقوى العدوان في الحديدة

جريحة بخروقات جديدة لقوى العدوان في الحديدةاستمرت خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة امرأة فيما شن الطيران 12 غارة على محافظات صعدة، حجة، مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 157 خرقاً بينها غارتان لطيران تجسسي على التحيتا وتحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجبلية والتحيتا.

وارتكبت قوى العدوان 21 خرقاً بقصف مدفعي و122 خرقًاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة امرأة بنيران مرتزقة العدوان في عزلة المغرس بمديرية التحيتا.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وغارة على منطقة الربعة بالأجاشر قبالة نجران، وغارة على رشاحة الغربية في البقع.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وخمس غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة.