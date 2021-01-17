أخبار اليمن : إصابات كورونا تقترب من 95 مليون حول العالم

إصابات كورونا تقترب من 95 مليون حول العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن حصيلة المصابين تجاوزت 94 مليونا و968 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب 67 مليونا و787 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس مليونين و31 ألفا و282 وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد سجلت دول العالم السبت، تراجعا طفيفا في عدد الوفيات، وكذلك في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 645 ألفا و872 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,024 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات حتى صباح اليوم، هي: أميركا /405,261 وفاة/، والبرازيل /209,350 وفاة/، والهند /152,311 وفاة/، والمكسيك /140,241 وفاة/، وبريطانيا /88,590 وفاة/.

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا /24,306,043 إصابة/، والهند /10,558,710 إصابات/، والبرازيل /8,456,705 إصابات/، وروسيا /3,544,623 إصابة/، وبريطانيا /3,357,361 إصابة/.