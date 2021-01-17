أخبار اليمن : هكذا ستكون أحوال طقس اليمن في الـ24 ساعة المقبلة

هكذا ستكون أحوال طقس اليمن في الـ24 ساعة المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الطقس البارد إلى شديد البرودة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الطقس سيكون بارداً إلى شديد البرودة على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة إجمالاً على مرتفعات محافظات إب، الضالع، تعز، لحج، أبين وعلى المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى تلك المناطق من صدمات البرد الشديدة.

ودعا المركز المزارعين ورعاة المواشي والنحالين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية من آثار البرد الشديد.

وأوضح المركز إلى أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم على النحو الآتي، عمران : 1.5 , ذمار : 1.9 , صنعاء : 3.6 , سيئون : 8.4 , السدة: 9.6 , إب : 9.8

