قرار عماني مدته أسبوع لكبح الفيروس

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، إغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، أغلقت سلطنة عمان حدودها البرية والجوية والبحرية، لمدة أسبوع، وذلك لمواجهة النسخة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.
وقال التلفزيون إن القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها عدة دول، بعد انتشار "سلالة جديدة" من فيروس كورونا المستجد.
وفي الخامس من يناير، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل أول حالة إصابة من الطفرة الجينية للفيروس، التي رصدت لأول مرة في بريطانيا ثم سرعان ما انتقلت إلى نحو 40 دولة أخرى من بينها بلدان عربية.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه تم تشخيص الطفرة الجينية لفيروس كورونا في مقيم قدم إلى السلطنة من المملكة المتحدة.
وأضافت: "ظهرت عليه الأعراض التنفسية أثناء خضوعه للعزل الصحي، وكانت فحوصات كورونا التي أجريت للمصاب قبل وصوله وعند وصوله إلى السلطنة سلبية".
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن أن السلالة المتحورة VUI-202012/01، قد تكون أكثر قابلية للانتقال، بنسبة 70 في المئة.
وأكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك "خروج السلالة الجديدة من فيروس كورونا عن السيطرة"، مضيفا في حديث لـ"سكاي نيوز"، إنه "سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير".
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