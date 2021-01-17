شاهد.. فأر يفاجئ الروسية بوتينتسيفا في غرفتها بالفندق

فوجئت لاعبة التنس الروسية يوليا بوتينتسيفا التي تخضع للحجر الصحي مع 46 لاعبا ولاعبة آخرين في مدينة ملبورن الأسترالية تمهيدا للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بوجود فأر في غرفتها في الفندق الذي تقيم فيه.

وطلب بوتينتسيفا فور وصولها إلى غرفتها الانتقال إلى غرفة أخرى، إلا أنها تقول إنها لم تحصل لم تحصل على أي مساعدة بسبب إجراءات الحجر الصحي المطبقة في المكان خوفا من العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وفي تغريدة عبر تويتر مصحوبة بفيديو للفأر بينما يتجول في غرفتها قالت بوتينتسيفا المصنفة 28 عالميا "أحاول طوال ساعتين الآن تغيير غرفتي ولم يحضر أحد للمساعدة حتى الآن بسبب إجراءات الحجر المطبقة".

وتعليقا على الفيديو والتغريدة قالت جودي والدة نجم التنس البريطاني آندي موراي إن بوتينتسيفا تطلب قطا لحل المشكلة، وفقا لرويترز.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي في الثامن من فبراير شباط المقبل.