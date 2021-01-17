قاذفتان أمريكيتان تعبران أجواء إسرائيل إلى سماء الخليج

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام عبرية، إن قاذفتين عسكريتين أمريكيتين من طراز "بوينج بى-52 ستراتوفورتريس" عبرت أجواء إسرائيل، اليوم الأحد، باتجاه الخليج، حسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.





وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هذه هى المرة الخامسة خلال الأشهر القليلة الماضية التى تشاهد فيها طائرات أمريكية من هذا الطراز وهى تمر فوق المنطقة، وذلك غداة اختبار إيران لصواريخ متوسطة المدى خلال مناورة بحرية واسعة النطاق فى الخليج. وكانت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية كشفت، أمس السبت، عن سقوط صواريخ إيرانية بعيدة المدى قرب سفينة تجارية فى المحيط الهندى، وعلى بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز". وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن أقمارًا صناعية أمريكية رصدت إطلاق الصواريخ التى سقطت بالمحيط الهندى من إيران.

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