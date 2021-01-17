الجيش البرازيلى يبعث إمدادات طارئة إلى أمازوناس فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - زود الجيش البرازيلى ولاية أمازوناس البرازيلية بإمدادات طارئة من الأكسجين وأجهزة التنفس، أمس السبت، مع تسارع الجهود لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال سلاح الجو البرازيلى إنه "نقل 12 مريضًا من مستشفيات فى ماناوس عاصمة الولاية، إلى مدينة ساو لويس شمالاً، مع اقتراب انهيار المستشفيات بسبب نفاد الأكسجين وامتلاء أجنحة الرعاية الفائقة".

وشهدت ماناوس مشاهد مرعبة فى الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، حيث ظهر أطباء وأقارب يجاهدون للحفاظ على المرضى أحياء بعد نفاد الإمدادات والمعدات. وكانت السلطات البرازيلية حفرت مقابر جماعية بالمدينة خلال الموجة الأولى من الجائحة.

وفى غضون ذلك، قالت فنزويلا إنها "أرسلت أول دفعة من إمدادات الأكسجين فى رحلة برية تمتد لمسافة 1500 كيلومتر إلى أمازوناس، مشيرة إلى أنها ستصل اليوم الأحد".

وكانت وزارة الصحة البرازيلية أكدت فى وقت سابق، تسجيل "61.567 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و1.050 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فى خامس يوم تتجاوز فيه الوفيات حاجز الألف على التوالى".

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى البرازيل إلى 8 ملايين و455 ألفًا و59 إصابة مؤكدة، إضافة إلى 209 آلاف و296 وفاة.