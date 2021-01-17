عاجل.. فرنسا : سنتصدى لمن يعرقل ملتقى الحوار السياسى الليبى

جدة - نرمين السيد - ودعت الخارجية الفرنسية إلى تشكيل سلطة تنفيذية فى ليبيا، تمهيدًا لإجراء انتخابات فى 24 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تعقد لجنة "5+5" العسكرية، اجتماعا فى مدينة سرت فى شرق ليبيا، خلال الأيام المقبلة، حيث يناقش الترتيبات الأمنية لفتح الطريق الساحلى.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفانى وليامز، أمس السبت، إن التفاهمات التى توصلت لها اللجنة الاستشارية الليبية التى جرت فى جنيف، خلال الأيام الماضية، سيتم عرضها على منتدى الحوار الليبى للتصويت عليها، لافتة إلى أن تلك التفاهمات تعكس تطلعات الشعب الليبى، مشيرة إلى أن صمود وقف إطلاق النار فى ليبيا، ساعد على تقدم الحوار السياسى.