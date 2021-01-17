تركيا تعلن عن غرق سفينة روسية قبالة سواحلها

أعلنت السلطات التركية اليوم الأحد عن غرق سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة سواحل ولاية بارطن المطلة على البحر الأسود شمال البلاد.

وصرح حاكم الولاية، سنان غونر، للصحفيين بأن الحادث وقع قبالة سواحل منطقة إينكومو، مؤكدا إطلاق عملية لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة الذي يقدر بـ15 بحارا يتواجدون الآن على متن ثلاثة قوارب نجاة.

وأشار حاكم الولاية إلى عدم ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء حادث الغرق حتى الآن، مضيفا أن السلطات تواجه صعوبات في عملية الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية.

ولم يعلق الجانب الروسي بعد على الموضوع.