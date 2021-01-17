الهند تعلن ظهور أعراض جانبية على 52 شخصا من المطعمين بلقاح كورونا

قال مسؤول حكومي في الهند إن أعراضا جانبية ظهرت على 52 شخصا من الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال حملة التطعيم التي انطلقت أمس السبت.
وأوضح أن الآثار الجانبية في مجملها خفيفة بالنسبة لـ 51 شخصا، فيما يعاني شخص واحد فقط يشتغل حارسا في مؤسسة طبية بجنوب نيودلهي من أعراض خطيرة نسبيا، من بينها ضيق حاد في التنفس واختلال في خفقان القلب وصداع، وهو حاليا في العناية المركزة.
تعتمد الهند في تطعيم مواطنيها على لقاحين محليين كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد أعلن قبل أيام استعداد بلاده لتوفيرهما للعالم من أجل "إنقاذ البشرية"، كما قال، من الوباء.
وأعلنت السلطات الهندية أنها قررت أن تكون جمهورية نيبال، التي يزور وزير خارجيتها نيودلهي، من بين الأوائل الذين سيحصلون على لقاحيها مثلما ستوضح ذلك في جدول خاص الأسبوع المقبل.
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